Per evitare che milioni di dispositivi finiscano prematuramente tra i rifiuti elettronici, Google e refurbed indicano in ChromeOS Flex una possibile soluzione. Il sistema operativo è stato sviluppato per consentire l'utilizzo di computer che non possono essere aggiornati a Windows 11, offrendo un'alternativa ai proprietari dei dispositivi più datati. L'obiettivo è prolungare la vita utile dell'hardware già esistente e ridurre il numero di macchine destinate alla dismissione. Secondo lo studio, anche un'estensione limitata del ciclo di vita dei computer potrebbe contribuire a contenere la produzione di e-waste e le emissioni associate alla sostituzione dell'hardware. Un approccio che si inserisce nella logica dell'economia circolare, dove il riutilizzo e la riparazione vengono considerati strumenti fondamentali per ridurre gli sprechi.