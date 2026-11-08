Oltre a innovare, le imprese italiane sono chiamate a diversificare le destinazioni delle proprie esportazioni, per ridurre l'esposizione alle difficoltà dei singoli mercati. Tra le aree considerate più interessanti figurano l'India, il Nord Africa e altri Paesi extraeuropei. "Negli ultimi venticinque anni l'Italia ha rafforzato significativamente la propria presenza sui mercati internazionali", ha osservato Gregorio De Felice, sottolineando come la competitività del sistema produttivo dipenda anche dal contributo delle piccole e medie imprese. Per il Chief Economist di Intesa Sanpaolo, in uno scenario caratterizzato da instabilità geopolitica e pressioni sui costi, sarà fondamentale "continuare a investire in tecnologia e competenze e diversificare i mercati di sbocco".

