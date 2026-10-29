Il ceco Strnad offre 30 miliardi per Delfin | Leonardo Maria Del Vecchio: "Il lavoro di mio padre resti patrimonio dell'Italia"

A tentare la scalata è Michal Strnad, appena 34 anni, imprenditore della Repubblica Ceca che ha costruito la propria fortuna nell'industria della difesa. Il suo interesse per le grandi aziende italiane, peraltro, non è una novità. Lo scorso luglio, attraverso Lumina Crown, società di investimento da lui fondata, ha già acquistato il 14% di Pirelli. Adesso il bersaglio è decisamente più ambizioso: la cassaforte di uno dei maggiori patrimoni industriali e finanziari del Paese.