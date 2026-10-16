Fedez compie 37 anni: le foto social con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo
© Instagram @fedez
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Per una sera, niente riflettori puntati sul lavoro e nessuna voglia di pensare alle preoccupazioni degli ultimi mesi. Fedez ha scelto di celebrare i suoi 37 anni circondato dalle persone più vicine. Dopo aver spento le candeline a casa allo scoccare della mezzanotte del 15 ottobre, il rapper ha proseguito i festeggiamenti in un noto locale di Milano insieme agli amici tra cui Leonardo Maria Del Vecchio e alla compagna Giulia Honegger.
L’atmosfera è stata quella delle occasioni da ricordare, ma senza eccessi mondani. Tra i presenti, come anticipato, anche Leonardo Maria Del Vecchio mentre al fianco di Federico non è mancata Giulia Honegger, ormai presenza costante nella sua vita.
La giovane compagna ha condiviso con lui sorrisi e momenti di spensieratezza, in una serata scandita da chiacchiere, brindisi e canzoni cantate a squarciagola. Il karaoke ha animato la festa fino al momento della torta: rettangolare, ricoperta di panna e pronta a celebrare il festeggiato.
Per Fedez, però, questa ricorrenza ha un significato particolare: è la prima da padre di tre figli. Dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni, il 16 luglio è arrivato Edoardo Lupo, avuto con Giulia Honegger. Il piccolo è già protagonista della quotidianità social della coppia, tra vacanze in Sardegna e momenti in famiglia. Ad agosto, anche Leone e Vittoria avevano preparato una torta per festeggiare il fratellino.
La festa arriva dopo mesi difficili, segnati dal ricovero per una grave emorragia intestinale. A luglio, dopo il ritorno a casa, il rapper aveva raccontato la paura vissuta in ospedale e annunciato una pausa dal lavoro su consiglio dei medici. Stavolta, almeno per una notte, a prendersi la scena sono stati gli affetti, la musica e la voglia di stare insieme.
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