Per Fedez, però, questa ricorrenza ha un significato particolare: è la prima da padre di tre figli. Dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni, il 16 luglio è arrivato Edoardo Lupo, avuto con Giulia Honegger. Il piccolo è già protagonista della quotidianità social della coppia, tra vacanze in Sardegna e momenti in famiglia. Ad agosto, anche Leone e Vittoria avevano preparato una torta per festeggiare il fratellino.