Le prime foto di Fedez dopo il ricovero: in Sardegna con Giulia e il piccolo Edoardo Lupo
© Chi magazine | Fedez in Sardegna
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Il rapper condivide nelle Stories il dolce preparato dai due figli avuti con Chiara Ferragni per il fratellino, nato dalla relazione con Giulia Honegger
© Instagram @fedez
Fedez ha condiviso nelle Stories di Instagram una torta al cioccolato, con una spolverata di zucchero a velo e tre lettere scritte al centro: EDO. Per celebrare il primo mese di vita del suo terzo figlio, Fedez ha scelto di condividere sui social un momento tutto familiare. La torta, infatti, è il dettaglio che rende la ricorrenza ancora più speciale: non è stata comprata in pasticceria, mapreparata da Leone e Vittoria, i due figli che il rapper ha avuto con l'ex moglie Chiara Ferragni. "La torta che hanno fatto Leo e Vitto per il primo mese di Edo", scrive Fedez. In un altro scatto, il piccolo è invece in braccio alla madre Giulia Honegger, davanti al dolce, con il volto coperto da un cuore bianco.
La torta che hanno fatto Leo e Vitto rappresenta un piccolo gesto con cui i due bambini hanno festeggiato il fratellino, entrato da appena un mese nella loro famiglia. Edoardo Lupo è nato il 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano ed è il primo figlio di Fedez e della compagna Giulia Honegger, oltre che il terzo per il rapper. Leone, nato nel 2018, e Vittoria, classe 2021, sembrano aver accolto fin dall'inizio entusiasmo il nuovo arrivato.
L'arrivo di Edoardo ha segnato l'inizio di settimane molto intense per Federico Lucia. Pochi giorni dopo la nascita del figlio, il 20 luglio, il rapper era stato trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per un nuovo problema gastrointestinale e successivamente trasferito all'Humanitas di Rozzano. All'origine del ricovero sarebbe stata la riapertura di una vecchia ulcera. Una volta tornato a casa, Fedez aveva ringraziato pubblicamente i sei donatori di sangue che gli avevano permesso di ricevere le trasfusioni necessarie, raccontando anche la paura di non poter riabbracciare i propri figli.
Dopo le dimissioni, Fedez ha scelto di rallentare e di trascorrere qualche giorno lontano da Milano insieme a Giulia Honegger e al piccolo Edoardo. La famiglia è volata in Sardegna, dove il rapper è stato fotografato a Porto Cervo durante una vacanza molto più riservata rispetto alle estati del passato: un ritorno graduale alla normalità dopo lo spavento del ricovero, con la priorità data al riposo e alla famiglia.
A restare lontana dal racconto pubblico di questa nuova fase è invece Chiara Ferragni. L'ex moglie di Fedez non ha commentato sui social la nascita di Edoardo Lupo, né ha pubblicato messaggi di congratulazioni o riferimenti diretti al nuovo figlio del rapper e di Giulia Honegger. Una scelta di riservatezza che, però, non sembra avere un significato particolare: Leone e Vittoria partecipano attivamente alla nuova vita familiare del padre. Prima i disegni realizzati per dare il benvenuto al fratellino e ora la torta preparata per festeggiare il suo primo mese.
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