Fedez ha condiviso nelle Stories di Instagram una torta al cioccolato, con una spolverata di zucchero a velo e tre lettere scritte al centro: EDO. Per celebrare il primo mese di vita del suo terzo figlio, Fedez ha scelto di condividere sui social un momento tutto familiare. La torta, infatti, è il dettaglio che rende la ricorrenza ancora più speciale: non è stata comprata in pasticceria, mapreparata da Leone e Vittoria, i due figli che il rapper ha avuto con l'ex moglie Chiara Ferragni. "La torta che hanno fatto Leo e Vitto per il primo mese di Edo", scrive Fedez. In un altro scatto, il piccolo è invece in braccio alla madre Giulia Honegger, davanti al dolce, con il volto coperto da un cuore bianco.