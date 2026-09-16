Edoardo è venuto alla luce il 16 luglio 2026 a Milano, all'ospedale San Raffaele. Pochi giorni dopo la nascita, Fedez era stato ricoverato a causa di complicanze legate a ulcere gastrointestinali, facendo seguire alla gioia per l'arrivo del figlio un periodo di preoccupazione. Dopo le difficoltà iniziali, il rapper ha potuto dedicarsi all'arrivo del bambino, che ha rappresentato un nuovo capitolo per la famiglia dopo la separazione dalla precedente moglie e i problemi di salute mentale.