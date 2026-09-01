Fedez posta un'altra foto di Edoardo, ma perché Leone e Vittoria restano ancora coperti?

Un dettaglio, se osservato con attenzione, che dice più di mille parole: da una parte un volto mostrato senza filtri, dall'altra due bambini che da anni compaiono online solo di spalle o attraverso un semplice scorcio delle mani. È il contrasto che emerge tra l'ultima foto pubblicata da Fedez nelle sue Instagram Stories dedicata al piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio dalla relazione con Giulia Honegger, e la linea che ha mantenuto con l'ex moglie Chiara Ferragni riguardo la pubblicazione di immagini dei loro bambini sul web.