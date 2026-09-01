Fedez posta un'altra foto di Edoardo, ma perché Leone e Vittoria restano ancora coperti?

Chiara Ferragni e José Hernandez all'avventura in Amazzonia in compagnia di un "intruso"
© Instagram @chiaraferragni
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Il rapper condivide un nuovo, tenero scatto del terzogenito, mentre per i figli avuti con Chiara Ferragni vige ancora la massima privacy social
Un dettaglio, se osservato con attenzione, che dice più di mille parole: da una parte un volto mostrato senza filtri, dall'altra due bambini che da anni compaiono online solo di spalle o attraverso un semplice scorcio delle mani. È il contrasto che emerge tra l'ultima foto pubblicata da Fedez nelle sue Instagram Stories dedicata al piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio dalla relazione con Giulia Honegger, e la linea che ha mantenuto con l'ex moglie Chiara Ferragni riguardo la pubblicazione di immagini dei loro bambini sul web.
L'ennesimo scatto condiviso sui social racconta un approccio ormai diventato consuetudine per il rapper, che con il terzo figlio ha scelto la piena esposizione pubblica, ben diversa dalla linea adottata negli ultimi anni per Leone e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.
Proprio l'imprenditrice digitale, lo scorso anno, si era lasciata andare a una confessione sui social, raccontando ai follower quanto le manchi poter mostrare la crescita dei due bambini, dicendo senza troppi giri di parole: "Vorrei poteste vederli".
Fino al marzo 2024, i profili social della coppia raccontavano ancora liberamente la quotidianità di Leone, nato nel 2018, e Vittoria, arrivata nel 2021. Secondo quanto scrisse Il Corriere della Sera, con l'avvio dell'iter di separazione, però, i volti dei bambini sono progressivamente scomparsi dalle immagini condivise online, fino a sparire quasi del tutto. Quotidiano Nazionale specificava invece che la mancata autorizzazione alla diffusione delle foto dei figli era stata voluta proprio da Fedez.
Una linea rimasta invariata anche dopo il divorzio, ufficializzato nel luglio 2025 dal Tribunale di Milano, che ha comunque assegnato ai due genitori l'affidamento condiviso di Leone e Vittoria. Una scelta di riservatezza ben diversa rispetto all'approccio adottato dal rapper per il terzogenito, i cui scatti continuano invece a comparire con regolarità sui profili social di entrambi i neogenitori.
© Instagram @chiaraferragni
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