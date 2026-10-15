Quest'anno è un compleanno particolare per il rapper: è il primo da quando è diventato papà per la terza volta. Il 16 luglio è nato Edoardo Lupo, il primo figlio avuto con Giulia Honegger, 24 anni. La coppia aveva annunciato il lieto evento due giorni dopo, pubblicando alcuni scatti dall'ospedale accompagnati dalla frase "Una gioia così grande".