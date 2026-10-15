© Instagram @fedez
© Instagram @fedez
© Instagram @fedez
© Instagram @fedez
Fedez compie 37 anni e i primi festeggiamenti sono già comparsi sui social. Il rapper, nato il 15 ottobre 1989, ha condiviso nelle Stories di Instagram uno video in bianco e nero che mostra una torta al cioccolato con le candeline accese. A rendere ancora più speciale la giornata è arrivata anche la dedica della compagna Giulia Honegger.
La stilista 24enne ha scelto una fotografia di famiglia insieme al cantante e al loro bambino, Edoardo Lupo, accompagnandola con le parole: "Auguri amore mio". Nell'immagine pubblicata dalla giovane stilista e imprenditrice, i due si stringono davanti a uno specchio. Giulia tiene in braccio il piccolo Edoardo, mentre Fedez, a torso nudo, scatta la fotografia con il telefono. Nello sfondo spunta una foto di loro due proprio mentre si scambiano un bacio, incastonati da una cornice nera.
Nel video che mostra la torta con le candeline accese, Giulia Honegger scherza con il compagno: "Fammele accendere tutte così le soffi". Poi, tra le risate, aggiunge: "Che tanto domani sarai già ubriaco, non le soffierai mai". Una battuta che lascia intendere come i festeggiamenti per i 37 anni di Fedez siano soltanto all'inizio e che il rapper possa avere in programma un'altra festa il giorno successivo, magari in compagnia degli amici più stretti.
Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha ritrovato l'amore accanto a Giulia Honegger, con la quale ha costruito una nuova famiglia. La stilista milanese è ormai una presenza ricorrente nelle fotografie e nei video condivisi dal cantante, tra viaggi, momenti domestici e occasioni speciali.
Quest'anno è un compleanno particolare per il rapper: è il primo da quando è diventato papà per la terza volta. Il 16 luglio è nato Edoardo Lupo, il primo figlio avuto con Giulia Honegger, 24 anni. La coppia aveva annunciato il lieto evento due giorni dopo, pubblicando alcuni scatti dall'ospedale accompagnati dalla frase "Una gioia così grande".
Da allora il bambino è comparso in diversi momenti condivisi sui social, dalle vacanze estive in Sardegna alle fotografie di famiglia. Il piccolo ha anche due fratelli maggiori, Leone e Vittoria, nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni. Proprio loro ad agosto avevano preparato una torta al cioccolato per celebrare il primo mese di vita di Edoardo, con la scritta "EDO" realizzata sulla superficie del dolce, a testimonianza di una famiglia allargata che - almeno per quanto riguarda i fratellini - sembra essere molto unita.