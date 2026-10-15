Fedez, il primo compleanno dopo l'ultimo intervento: "Il mio corpo ha alzato la mano e mi ha detto fermati"
Il 15 ottobre il rapper spegne le candeline dopo un anno segnato da importanti cambiamenti personali e familiari con l'arrivo del terzo figlio
Fedez festeggia 37 anni dopo mesi impegnativi, durante i quali la salute gli ha imposto un nuovo stop e la vita privata ha preso una direzione completamente diversa con la nuova compagna Giulia Honegger, la nascita di un figlio e la fine definitiva del matrimonio con Chiara Ferragni. Una pausa forzata che ha portato il rapper a ridefinire le sue priorità: tempo, salute e famiglia. I follower sono stati abituati a compleanni condivisi sui social: dal party del supermercato, finito al centro delle polemiche per il cibo lanciato tra le corsie a quello più mondano del 2022 o alla trasferta a Manchester per i Blink-182, diventata una celebrazione della vita dopo la malattia. Non è possibile sapere come Fedez abbia deciso di festeggiare quello che potrebbe essere a tutti gli effetti definito il compleanno della rinascita, ma potrebbe decidere di condividerlo con i suoi fan anche questa volta.
Il compleanno al supermercato
Tra le feste di Fedez che sono rimaste più impresse nella memoria collettiva c'è sicuramente quella organizzata nell'ottobre 2018 per i suoi 29 anni, quando Chiara Ferragni, allora sua moglie, aveva riservato un supermercato di Milano per una festa a sorpresa con amici e invitati. Quello che doveva essere un party originale si trasformò rapidamente in un caso social: nei video condivisi online si vedevano gli ospiti muoversi tra i carrelli, gli scaffali e i prodotti, con scene in cui frutta e verdura venivano lanciate e utilizzate per giocare.
Le immagini suscitarono un'ondata di indignazione e molti utenti contestarono alla coppia lo spreco alimentare e l'esibizione di un divertimento considerato fuori luogo. La polemica fu ripresa anche dalle principali testate nazionali e Fedez intervenne per scusarsi, riconoscendo l'inopportunità di alcuni comportamenti. L'episodio diventò uno dei simboli delle critiche rivolte ai Ferragnez quando la loro esposizione sui social veniva percepita come eccessiva.
I 33 anni tra lusso e musica
Nel 2022, per i 33 anni, il rapper tornò a festeggiare con una serata all'insegna della mondanità. La location scelta fu l'Hotel Principe di Savoia, a Milano, dove si riunirono amici e personaggi del mondo musicale. Tra musica, torta e brindisi, la festa fu raccontata attraverso immagini e video condivisi dagli invitati. Il giorno successivo, Fedez e Chiara Ferragni si concessero anche un soggiorno a Courmayeur, in un hotel di lusso. Un compleanno che mostrava ancora il lato più spettacolare della vita della coppia.
Il problema di salute e il cambio di festeggiamenti
Il rapporto di Fedez con la salute è cambiato profondamente nel marzo 2022, quando il rapper annunciò di essere stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas con l'asportazione di una parte dell'organo. Nel 2023, il compleanno dei 34 anni assunse un valore particolare. Il 15 ottobre Fedez si trovava a Manchester per assistere al concerto dei Blink-182 insieme a Chiara Ferragni.
Poche settimane prima era stato ricoverato per un'emorragia interna, causata da ulcere intestinali, e aveva dovuto rinunciare a un precedente appuntamento musicale. Il concerto diventò così molto più di una festa. Fedez raccontò di aver vissuto l'esperienza come una sorta di cerchio che si chiudeva, anche grazie all'incontro con Mark Hoppus, frontman dei Blink-182, che aveva affrontato a sua volta una malattia oncologica. "Il compleanno più bello di sempre" scrisse in quell'occasionesui social.
Il divorzio da Chiara Ferragni
Mentre la salute imponeva nuove pause, anche la vita sentimentale di Fedez prendeva una nuova piega. Dopo mesi di indiscrezioni, allontanamenti e dichiarazioni pubbliche, il matrimonio con Chiara Ferragni è arrivato ufficialmente al capolinea nel luglio 2025, quando è stato confermato il divorzio. La loro storia aveva rappresentato per anni uno dei racconti più seguiti del panorama italiano: l'incontro, il matrimonio del 2018, la nascita di Leone e Vittoria e la quotidianità condivisa con milioni di follower. La separazione ha segnato la fine di un'epoca, ma non del loro ruolo di genitori.
Giulia Honegger e la nascita del terzo figlio
Dopo Chiara Ferragni, Fedez ha ritrovato spazio per una relazione lontana dalle dinamiche pubbliche che avevano caratterizzato il matrimonio. Accanto a lui c'è Giulia Honegger, stilista e imprenditrice milanese, con cui il rapper ha iniziato una nuova relazione, meno esibita sui social. Nel 2025 la coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni, fino al viaggio a Disneyland Paris organizzato in occasione del compleanno dei 36 anni, festeggiato in anticipo con Giulia e con Leone e Vittoria in una dimensione familiare diversa rispetto ai grandi party del passato.
La nascita Edoardo Lupo
Il cambiamento più importante è arrivato lo scorso, con la nascita di Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e il primo avuto con la nuova compagna, ma guastata dal nuovo ricovero. Un contrasto tra gioia e dolore che ha reso l'estate particolarmente intensa tanto da fargli rivalutare le priorità: "Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo", aveva spiegato al suo rientro a casa dopo l'ospedale.
La salute tornata in primo piano
Nell'estate 2026, Fedez ha di nuovo problemi di salute e viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano per un problema gastrointestinale, dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera. Dopo alcuni giorni è tornato a casa, ma a l'episodio lo ha spinto a fermarsi e a rivedere i propri impegni professionali. In un messaggio pubblicato lo scorso 27 luglio, Fedez ha raccontato la paura vissuta durante il ricovero e la consapevolezza di dover ascoltare i segnali del corpo: "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto: fermati" ha scritto, spiegando che anche i medici gli avevano raccomandato di interrompere temporaneamente l'attività.
In questa nuova fase di vita, come festeggerà il rapper che ha abituato i suoi fan a compleanni molto diversi tra loro?