Nell'estate 2026, Fedez ha di nuovo problemi di salute e viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano per un problema gastrointestinale, dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera. Dopo alcuni giorni è tornato a casa, ma a l'episodio lo ha spinto a fermarsi e a rivedere i propri impegni professionali. In un messaggio pubblicato lo scorso 27 luglio, Fedez ha raccontato la paura vissuta durante il ricovero e la consapevolezza di dover ascoltare i segnali del corpo: "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto: fermati" ha scritto, spiegando che anche i medici gli avevano raccomandato di interrompere temporaneamente l'attività.