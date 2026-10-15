Negli anni non sono mancati neppure i festeggiamenti in grande stile, come il party per i 33 anni al Principe di Savoia di Milano, con tanti amici e colleghi del mondo della musica. Ma anche compleanni più intimi, trascorsi accanto a Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, tra torte, sorrisi e fotografie di famiglia. Poi la separazione dall'influencer, i cambiamenti nella vita privata e un modo diverso di celebrare le ricorrenze. Fino al 2025, quando Fedez ha scelto Disneyland Paris per festeggiare insieme ai bambini e alla compagna Giulia Honegger.