Fedez compie 37 anni, dal supermercato a Disneyland: tutti i suoi compleanni più memorabili
Dalla festa con lancio di cibo che scatenò le polemiche alle torte con Chiara Ferragni e i figli, fino ai festeggiamenti con Giulia Honegger
Feste a sorpresa, torte decisamente originali, serate con gli amici e candeline spente in famiglia. Fedez compie 37 anni oggi, 15 ottobre, e, nel corso del tempo, i suoi compleanni sono diventati spesso un appuntamento da condividere sui social, tra momenti divertenti e qualche polemica. Come dimenticare la festa organizzata nel 2018 da Chiara Ferragni in un supermercato di Milano, con tanto di lancio di frutta e verdura che scatenò le critiche del web? O la torta a tema querele e denunce con cui il rapper celebrò, non senza ironia, i suoi 32 anni?
Negli anni non sono mancati neppure i festeggiamenti in grande stile, come il party per i 33 anni al Principe di Savoia di Milano, con tanti amici e colleghi del mondo della musica. Ma anche compleanni più intimi, trascorsi accanto a Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, tra torte, sorrisi e fotografie di famiglia. Poi la separazione dall'influencer, i cambiamenti nella vita privata e un modo diverso di celebrare le ricorrenze. Fino al 2025, quando Fedez ha scelto Disneyland Paris per festeggiare insieme ai bambini e alla compagna Giulia Honegger.
Dalle feste più chiacchierate ai momenti lontani dai riflettori, ripercorriamo i compleanni più memorabili del rapper attraverso le fotografie degli ultimi anni.