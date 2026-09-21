© Instagram @fedez
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Il rapper si concede una giornata in Val Brembana con la famiglia. Nel gruppo compare anche l'imprenditore, amico e storico socio d'affari. E c'è chi dice che ci sia l'artista dietro alla sua nuova strategia social
Fedez ha trascorso il fine settimana in mezzo alla natura insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio. A raccontare la giornata è stato lo stesso rapper attraverso qualche Instagram Stories, tra momenti di famiglia e incontri con gli animali.
La meta scelta sembrerebbe essere la Val Brembana, nel cuore delle Orobie bergamasche. In uno dei video condivisi da Fedez, Giulia Honegger tiene il piccolo Edoardo tra le braccia mentre si avvicina a un asinello, in un tenero momento familiare immerso nel verde.
Con Fedez anche Del Vecchio La parentesi sulle Orobie non è stata però soltanto familiare: in uno scatto pubblicato dall'account di un agriturismo di Lenna, Fedez compare insieme a Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore milanese e figlio del fondatore di Luxottica. I due sorridono fianco a fianco sul prato, confermando un rapporto che dura da anni.
Per la coppia è un'altra parentesi in famiglia dopo l'estate trascorsa con il nuovo arrivato. Edoardo è il primo figlio di Fedez e Giulia Honegger e il terzo per il rapper, già papà di Leone e Vittoria, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni. Nelle ultime settimane Fedez aveva già mostrato sui social alcuni momenti della nuova quotidianità a tre, scegliendo però di non esporre direttamente il volto del neonato che, infatti, anche in questa occasione è coperto da un cuore bianco.
I due si frequentano da tempo e in passato sono stati anche soci in alcune iniziative imprenditoriali. Negli anni il legame è proseguito anche dopo i cambiamenti negli assetti delle società condivise e oggi i due continuano a comparire insieme anche lontano dal lavoro. La giornata in Val Brembana sembra inserirsi proprio in una dimensione più personale del loro rapporto.
Negli ultimi giorni, tuttavia, i loro nomi sono tornati vicini anche sul piano professionale. Secondo una ricostruzione di Policy Maker, dietro la nuova presenza social di Leonardo Maria Del Vecchio potrebbe esserci la società di comunicazione riconducibile a Fedez. L'imprenditore ha aperto il proprio profilo su X il 10 settembre e ha scelto fin dall'inizio una comunicazione molto diretta, intervenendo su questioni legate al gruppo fondato dal padre e rispondendo pubblicamente alle ricostruzioni giornalistiche che lo riguardavano.