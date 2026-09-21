Per la coppia è un'altra parentesi in famiglia dopo l'estate trascorsa con il nuovo arrivato. Edoardo è il primo figlio di Fedez e Giulia Honegger e il terzo per il rapper, già papà di Leone e Vittoria, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni. Nelle ultime settimane Fedez aveva già mostrato sui social alcuni momenti della nuova quotidianità a tre, scegliendo però di non esporre direttamente il volto del neonato che, infatti, anche in questa occasione è coperto da un cuore bianco.