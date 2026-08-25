Fedez e Giulia al canile di Olbia: una nuova adozione? Da Silvio a Maurizio, tutti i cani del rapper
Tra donazioni, passeggiate e incontri, la coppia si concede una giornata insieme ai volontari della LIDA. Ecco gli amici a quattro zampe del rapper
Un pomeriggio lontano da eventi e mondanità, trascorso tra box, guinzagli e animali in cerca di una famiglia. Fedez, 36 anni, e Giulia Honegger, 23 anni, hanno fatto visita al rifugio “I Fratelli Minori” della LIDA di Olbia, dove hanno portato cibo per gli animali e incontrato i volontari della struttura.
“Non sono venuti a trovarci i personaggi famosi. Sono venuti a trovarci Federico e Giulia”, ha raccontato sui social il rifugio. I due hanno visitato i box, ascoltato le storie dei cani e portato alcuni di loro a passeggio, fermandosi a lungo nonostante il caldo.
Silvio e Maurizio, i cani di Fedez e Giulia
La visita racconta anche un lato molto presente nella quotidianità del rapper. Oggi accanto a Fedez ci sono Silvio e Maurizio. Il primo è il Golden Retriever arrivato nel 2024, dopo la separazione da Chiara Ferragni, 39 anni, e diventato rapidamente inseparabile dal cantante e dai figli Leone e Vittoria, 8 e 5 anni.
Maurizio è invece l'ultimo arrivato: un Chihuahua toy a pelo lungo accolto da Fedez e Giulia nel marzo 2026. Piccolissimo accanto a Silvio, è già diventato uno dei protagonisti dei contenuti social della coppia.
Da Paloma a Matilda, i cani della famiglia Ferragnez
Prima di loro, nella vita familiare di Fedez c'era Paloma, Golden Retriever arrivata nel 2023 come regalo di Marina Di Guardo, 64 anni, ai nipoti Leone e Vittoria. Dopo la separazione, Paloma è rimasta con Chiara Ferragni, mentre Fedez aveva pubblicamente raccontato di sentirne la mancanza.
E nella storia dei Ferragnez c'è stata naturalmente anche Matilda, la Bulldog francese di Chiara, morta nel 2023 a 13 anni. Era con l'imprenditrice già dal 2010, molto prima dell'incontro con Fedez, ma negli anni era diventata parte della loro famiglia. Il rapper l'aveva persino citata in “Vorrei ma non posto”, la canzone che contribuì all'inizio della storia con Chiara.
Dalla storica Matilda alla nuova quotidianità con Silvio e Maurizio, i cani hanno così accompagnato diverse fasi della vita di Fedez. La visita al rifugio di Olbia con Giulia aggiunge ora un nuovo capitolo.
Le prime foto di Fedez dopo il ricovero: in Sardegna con Giulia e il piccolo Edoardo Lupo
© Chi magazine | Fedez in Sardegna
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