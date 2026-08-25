La visita racconta anche un lato molto presente nella quotidianità del rapper. Oggi accanto a Fedez ci sono Silvio e Maurizio. Il primo è il Golden Retriever arrivato nel 2024, dopo la separazione da Chiara Ferragni, 39 anni, e diventato rapidamente inseparabile dal cantante e dai figli Leone e Vittoria, 8 e 5 anni.