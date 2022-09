23 settembre 2022 08:30

Alex Corazzari: "In futuro l’auto elettrica fornirà energia alla casa e farà parte di un sistema integrato"

Con la messa al bando europea dei motori inquinanti, presto la maggioranza degli automobilisti italiani si troverà alla guida di una vettura elettrica. Il rifornimento si farà nel proprio garage, collegando il veicolo alla rete elettrica e a un impianto di ricarica come quello realizzato da Wallbox, realtà internazionale, impegnata a cambiare il modo in cui utilizziamo l'energia nell'industria dei veicoli elettrici. Le tecnologie innovative e l'attenzione al design si fondono per gestire al meglio le comunicazioni tra veicolo, rete, edificio e caricabatterie. L'azienda nata nel 2015 e con sede a Barcellona, ha un portafoglio completo di soluzioni di ricarica e gestione energetica per uso residenziale e semi-pubblico che commercializza in oltre 98 paesi e presto inizierà a occuparsi anche di soluzioni di ricarica per il settore pubblico. A raccontare l'essenza di Wallbox e le sue principali innovazioni è Alex Corazzari, suo Regional Manager per l'Italia.