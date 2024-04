Milan Longevity Summit, SoLongevity presenta il nuovo concetto di Precision Longevity™

Nell’incredibile cornice di successo del Milan Longevity Summit, SoLongevity, realtà innovativa tra le più avanzate nell’ambito della Longevity Medicine, che opera nel settore della longevità studiando i meccanismi dell'invecchiamento e lavorando sullo sviluppo di un innovativo approccio diagnostico, protocolli di ringiovanimento fisiologico e nuove formulazioni nutraceutiche, ha presentato il nuovo concetto di Precision Longevity™. Il nuovo paradigma applica i principi della medicina di precisione alla Science of Longevity offrendo già oggi una proposta clinica e nutraceutica efficace e costruita sulla persona.Tra le novità, anche il lancio ufficiale della Fondazione SoLongevity e il grande successo del Milan Longevity Summit.

Obiettivo di SoLongevity, attraverso l’unione tra ricercatori e clinici, è infatti quello di trasferire le conoscenze della ricerca scientifica sull’invecchiamento cellulare in servizi medici personalizzati di alto livello, portando avanti la propria mission di ispirare la medicina di longevità su misura per la società che verrà. Perché oggi è vero che si vive più a lungo, ma non necessariamente meglio. Ma, attraverso l'enorme quantità di informazioni sulla nostra salute che siamo ormai in grado di ottenere, interpretando questi dati nella SoLongevity Clinic dai Longevity Doctor e da un sistema evoluto di data analisi, sarà possibile misurare lo stato di invecchiamento biologico e il livello di riserva fisiologica per predire e prevenire le patologie, integrare ciò che è necessario a potenziare le risorse che l’organismo già possiede.

"Vogliamo ispirare l’healthcare per una nuova 'società della longevità', applicando la scienza della vita e la medicina di precisione in una proposta clinica e nutraceutica efficace, completa e accessibile. Noi la chiamiamo Precision Longevity™, augurandoci di offrire una migliore qualità di vita, a lungo, per tutti", commenta Alberto Beretta, ricercatore, immunologo e Direttore scientifico di SoLongevity.

Degna di nota è stata, dunque, la recente partecipazione di SoLongevity al Milan Longevity Summit, dal 14 al 27 marzo, in qualità di co-organizzatori del Summit e in particolare della giornata dal titolo "Vivere la Longevità. Dai confini della scienza alla quotidianità". In questa occasione tanti gli spunti emersi: dalla ridefinizione degli spazi urbani per la nascita di una nuova società della longevità, al futuro della vita professionale e la senior work ability, fino alla sempre maggiore attenzione alla medicina di genere come strumento per rendere la vita delle donne non solo più lunga, ma soprattutto più in salute, emersa durante la tavola rotonda FemGevity. Quest’ultima è stata anche un’occasione per approfondire non solo gli aspetti medico-scientifici relativi alla longevità al femminile, ma anche quelli psicologici e socio-demografici come il gender gap lavorativo, l’indipendenza economica nell’età avanzata, la fragilità sociale e più in generale il tema della disparità di genere.