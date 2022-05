IEM, la prima Business Intelligence italiana per la crescita del Made in Italy

In pochi anni IEM ha dato vita alla prima piattaforma di Business Intelligence in Italia, capace di interpretare i dati provenienti da varie fonti, come i database e-commerce e i canali ADV (Google, Facebook, Instagram, etc..), con l’ausilio dell’Intelligenza artificiale.

"Si tratta di un vero e proprio 'personal data strategist' – spiegano Giuseppe Lombardo e Liberato Strazzullo, rispettivamente Ceo e Cio di IEM - che permette alle aziende di migliorare le vendite dell’e-commerce e impostare strategie di sviluppo basate su previsioni e non su semplici intuizioni. Il dato, ormai è l'elemento strategico che, se viene ben interpretato e processato, può determinare la crescita di una azienda nell'affollato ambiente dell'e-commerce".

IEM si pone sul mercato come il "personal data analyst e strategist", capace di centralizzare i dati in una "business intelligence" in grado di processarli ed elaborarli, fornendo poi all'azienda le giuste indicazioni per avviare azioni mirate a migliorare le vendite. Il software elaborato dalla IEM, di fatto, supporta le aziende nelle politiche di vendita online analizzando a fondo tutti i dati sui clienti, attuali e potenziali, su quelli "dormienti" e quelli ricorrenti, le loro abitudini, la loro localizzazione, le loro preferenze sempre nel pieno rispetto della privacy.