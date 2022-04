"La Ripartenza", la seconda edizione dell'evento ideato da Nicola Porro parte da Miami il 14 aprile

Nel cuore del design district della città, in uno dei luoghi più rappresentativi del saper fare del made in Italy, l'Istituto Marangoni, il giornalista incontrerà, nell'ambito di diverse tavole rotonde, personaggi di diversi mondi: dall'imprenditoria all'economia, dalla politica alla moda e alla cultura, che racconteranno visioni e scenari di un momento storico economico in grande mutamento in cui si presentano numerose opportunità. A partire dalle 21 (ora italiana) del 14 aprile sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su Tgcom24 .

La scelta del luogo è dettata dal fatto che Miami e la Florida rappresentano il simbolo di scelte coraggiose di politica economica e di contrasto alla pandemia, che sono state in grado di attirare investimenti esteri. Dall'inizio della pandemia a oggi, il solo settore privato ha creato più di un milione di nuovi posti di lavoro. Meno tasse, apertura dei mercati, restrizioni al minimo durante la pandemia, sono stati gli ingredienti di un successo straordinario.

L'evento si articolerà su due argomenti principali: "Florida, le ragioni della sua crescita, come si attraggono gli investitori" e "Made in Italy in America, storie di imprenditori di successo".

I protagonisti -

Andrea Ruggieri

Salvatore Palella

Hakan Bayka

Gianluca Vacchi

Valerio Morabito

Marco Cerrato

Pierpaolo Monti

Miky Grandena

Tra gli ospiti il parlamentare, ceo di Helbiz,, ceo e presidente dell'Istituto Marangoni di Miami, l'imprenditore, immobiliarista di grande successo, l'avvocatodello Studio Maisto,, Country Manager USA & Americas di Intesa Sanpaolo, e, fondatore dell'iconico club e ristorante di Miami Casa tua.

“La prima edizione de La Ripartenza, nello storico teatro Petruzzelli, ha riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti e ci sembrava coraggioso e interessante portare la seconda tappa della manifestazione in una città in continua evoluzione e al centro di un grande rinno- vamento qual è Miami oggi. Qui l’America ha reagito alla pandemia con un’attitudine diversa dalla maggior parte dei Paesi del mondo che si è poi dimostrata vincente. Qui la nostra cultura e il lifestyle italiano sono amati ed apprezzati e sono numerose possibilità di scambio e di sviluppo per le nostre aziende. Il mio giornale NicolaPorro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale ed attraverso quest’ottica esamineremo realtà e possibili scenari futuri", afferma Nicola Porro.

La Ripartenza 2022 ritornerà per la sua seconda tappa a

Bari

il 16 e 17 luglio.