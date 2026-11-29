Gli stipendi degli italiani dal 2001 a oggi
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Dal presidente del Consiglio al sindaco di un piccolo Comune italiano, tra indennità, rimborsi e benefit ecco i conti in tasca a chi amministra la cosa pubblica a tutti i livelli
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Stipendio, indennità, rimborso spese, diarie, benefit: quanto guadagnano i politici italiani? Dopo la polemica scatenata dalle parole del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri a margine del congresso dell'Anm, è scattata la gara a fare i conti in tasca alle alte cariche dello Stato e a ministri, senatori, deputati, sindaci...
Se il presidente del Consiglio non è un parlamentare, il suo compenso lordo mensile è pari a 7.862,23 euro, stando a dati del 2022 del ministero della Giustizia. Se invece lo è, si applicano le regole che disciplinano il trattamento economico delle cariche parlamentari e governative, evitando il cumulo integrale di due stipendi. Vanno considerati in aggiunta i rimborsi per le attività di mandato.
Sempre secondo i dati normativi riportati dal ministero della Giustizia per il 2022, anche in questo caso bisogna distinguere tra ministri parlamentari e non. Nel primo caso, anche per loro, si evita il cumulo tra le due funzioni. Nel secondo caso, il trattamento economico lordo mensile è di circa 5.241 euro. Per viceministri e sottosegretari non parlamentari, quasi 4.355 euro lordi mensili. Sempre a parte rimborsi e benefit per attività istituzionali.
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L'indennità parlamentare mensile lorda di un deputato italiano è di circa 10.435 euro, circa 5mila euro netti al mese. A ciò vanno aggiunti, in ordine, una diaria mensile di circa 3.503 euro, come contributo alle spese di soggiorno a Roma; un rimborso di circa 3.690 euro per l'esercizio del mandato, quindi per le attività parlamentari, per i collaboratori e per la gestione dell'attività politica. Previsti, inoltre, benefici relativi ai trasporti e alle spese telefoniche, secondo le regole stabilite dalla Camera.
Poche le differenze con un deputato, perché l'indennità parlamentare lorda mensile è di circa 10.385 euro, mentre il compenso netto indicativo è intorno ai 5mila euro. Ci sono, poi, una diaria mensile, anche qui di circa 3.500 euro; un rimborso forfettario per le spese di circa 1.650 euro e un altro per l'esercizio del mandato intorno a 4.180 euro. Anche per i senatori, come per i deputati, sono previste agevolazioni per gli spostamenti e altri servizi collegati all'attività politica.
A livello nazionale per i governatori viene indicata un'indennità lorda mensile di circa 13.800 euro, mentre per un consigliere regionale è di circa 11.100 euro lordi. Anche gli assessori regionali ricevono un'indennità generalmente collegata a quella prevista per i consiglieri regionali. Ci sono, comunque, differenze retributive da Regione a Regione.
In questo caso le differenze di stipendio che riguardano i primi cittadini si basano sul numero di abitanti delle città che amministrano, come previsto dalla normativa sugli amministratori locali (Legge 234/2021 e D.M. 119/2000). I sindaci di grandi città metropolitane come Milano e Roma hanno un'indennità lorda mensile di riferimento pari a 13.800 euro. Importi sensibilmente minori per i colleghi di Comuni con oltre 50mila abitanti: in questo caso si possono percepire circa 6.210 euro lordi al mese, mentre nei Comuni che contano fino a 3.000 abitanti l'indennità di riferimento è di circa 2.208 euro lordi mensili. Bisogna fare le stesse considerazioni per calcolare quanto guadagnano ogni mese gli assessori comunali.
L'indennità mensile lorda varia, infatti, da 221 euro nei Comuni più piccoli fino a mille abitanti a 8.970 euro nelle città metropolitane. Per quanto riguarda i consiglieri comunali, a loro non spetta un importo mensile, ma il loro compenso è composto principalmente da gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni.