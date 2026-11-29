Poche le differenze con un deputato, perché l'indennità parlamentare lorda mensile è di circa 10.385 euro, mentre il compenso netto indicativo è intorno ai 5mila euro. Ci sono, poi, una diaria mensile, anche qui di circa 3.500 euro; un rimborso forfettario per le spese di circa 1.650 euro e un altro per l'esercizio del mandato intorno a 4.180 euro. Anche per i senatori, come per i deputati, sono previste agevolazioni per gli spostamenti e altri servizi collegati all'attività politica.