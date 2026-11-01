rivisti i criteri

Manovra, stretta sugli aumenti degli stipendi dei magistrati

Torna la media ponderata, esclusi gli arretrati dal calcolo degli adeguamenti

01 Nov 2026 - 15:08
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© ansa

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La Manovra mette mano anche agli stipendi dei magistrati. Dopo le sentenze che hanno bocciato i precedenti sistemi di calcolo, il governo riscrive il meccanismo che lega le retribuzioni delle toghe, degli avvocati e dei procuratori dello Stato a quelle degli altri dipendenti pubblici. L'articolo 67 introduce due correttivi destinati a incidere dal 2027.

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Il primo riguarda i calcoli dell'Istat: gli incrementi saranno determinati attraverso una "media ponderata", che terrà conto del numero dei dipendenti di ciascuna categoria, anziché attribuire a tutte lo stesso peso. Il secondo esclude dal conteggio le "componenti arretrate", ossia le somme corrisposte per i rinnovi arrivati in ritardo, per evitare che finiscano per essere riconosciuti due volte.

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