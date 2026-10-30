Manovra 2026, testo bollinato e inviato a Palazzo Chigi | Dal bollo auto alle pensioni, le misure

La manovra di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica. Il testo della manovra bollinata, come si legge in una nota, contiene 157 articoli: le misure a favore di famiglie e imprese e la razionalizzazione della spesa sono solo alcuni dei contenuti presenti. Dal bollo auto, alla cedolare secca fino ai mutui, ecco cosa compone il disegno di legge di bilancio.