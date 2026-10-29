Nella Manovra 2027, a cui il Consiglio dei ministri ha dato il via libera il 28 ottobre, non poteva mancare il capitolo pensioni. Su richiesta del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l'arrivo di un fondo da 850 milioni per la flessibilità, pensato, dice il ministro dei Trasporti, per dare la possibilità di andare in pensione a 64 anni e non 67, come previsto dal regime di vecchiaia ordinario. La premier ha precisato che la misura sarà destinata a chi va in pensione col sistema contributivo (generalmente, chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996). Ma l'abbassamento dell'età non è una certezza: starà al Parlamento, adesso, stabilire requisiti, beneficiari e modalità di accesso, tenendo conto del fatto che la proposta nelle forme richieste dal Carroccio costerebbe circa 1,6 miliardi di euro, secondo una ricostruzione dell'Ansa, ovvero il doppio della dotazione del fondo. Attualmente, va ricordato, si va in pensione a 67 anni (che diventeranno 67 anni e un mese nel 2027 e 67 anni e tre mesi nel 2028, in linea di massima con almeno 20 anni di contributi). Ecco cosa cambierebbe dal 2027, secondo un'analisi del Corriere della Sera, se la misura dovesse essere approvata.