Corte dei Conti: le liste d'attesa "una criticità strutturale del sistema sanitario, fondi non bastano"

Dalla Piattaforma nazionale delle liste di attesa (Pnla), "particolarmente rilevante ai fini dell'interoperabilità dei sistemi regionali e della disponibilità di dati comparabili, emergono criticità nell'utilizzo regionale della classe di priorità 'P' (programmata), differenze tra le date degli appuntamenti proposte e quelle accettate dai cittadini, nonché ritardi tra la prescrizione e il primo contatto con i Cup e divari tra le prescrizioni emesse e le prenotazioni registrate".