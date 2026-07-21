Liste d'attesa, primo semestre in miglioramento: 1,6 milioni di visite in più nei tempi corretti

Alcune realtà, come la Basilicata, le Marche, il Lazio e il Veneto, garantiscono ormai la quasi totalità delle prime visite nei tempi previsti. Altre, come Puglia, Umbria e Provincia Autonoma di Trento, restano invece indietro, con meno di due prestazioni su tre rispettate nei tempi di garanzia. Proprio Trento, insieme alla Sicilia, è tra le poche realtà che vedono un peggioramento rispetto al 2025, mentre Liguria e Lombardia sono le Regioni che fanno il salto più netto in avanti, con progressi che in alcuni casi sfiorano i venti punti percentuali. Per gli esami diagnostici in testa ci sono Umbria e Lombardia, mentre l'Abruzzo accusa la frenata più brusca.