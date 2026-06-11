Cittadinanzattiva: "Oltre un anno per mammografia, un mese per gli esami urgenti"

Dopo le liste d'attesa, il secondo ambito di criticità (con il 20 per cento di segnalazioni) riguarda l'assistenza territoriale, ovvero la difficoltà di ottenere risposte da medici di base, servizi di salute mentale, residenze per anziani e assistenza domiciliare. In crescita i problemi con l'assistenza per le protesi. "Si tratta di criticità che si sono cronicizzate negli anni a cui il governo sta fornendo risposte con provvedimenti mirati - commenta il ministro della Salute Orazio Schillaci -. Penso agli interventi sulle liste d'attesa la piattaforma nazionale con la quale abbiamo monitorato 65 milioni di prenotazioni che ha restituito dei miglioramenti in 16 regioni su 21. È un'operazione di trasparenza mai avvenuta prima".