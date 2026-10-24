Allarme Cgia: in Italia c'è un pensionato per ogni lavoratore

In Italia c'è ormai quasi un lavoratore per ogni pensione erogata. Un rapporto che negli Anni Ottanta era di tre a uno e che oggi fotografa le conseguenze del progressivo invecchiamento della popolazione e del calo delle nascite. A lanciare l'allarme è l'Ufficio studi della Cgia (il Centro Studi dell'associazione degli artigiani e delle piccole imprese) di Mestre, che nella sua ultima analisi evidenzia come nel 2025, a fronte di 24,1 milioni di occupati, siano state erogate quasi 23,2 milioni di pensioni. Secondo l'associazione, il declino demografico che ha caratterizzato gli ultimi cinquant'anni sta producendo effetti sempre più rilevanti sul mercato del lavoro e sul sistema previdenziale. Un quadro definito "molto preoccupante", destinato a peggiorare nei prossimi anni.