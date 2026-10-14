Sylvester Stallone: "Sono in imbarazzo: non posso andare in pensione, devo pagare il matrimonio di mia figlia"

Un confronto che avrebbe potuto mettere in difficoltà il giovane, ma che, secondo Stallone, si è svolto senza particolari esitazioni. "Era molto sicuro di sé", ha raccontato l'attore. "Gli ho detto: wow, buona fortuna, amico". All'incontro era presente anche la moglie Jennifer Flavin, 58 anni, che, come ha scherzato Stallone, ha dovuto fare da "arbitro".