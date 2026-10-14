Sylvester Stallone: "Sono in imbarazzo: non posso andare in pensione, devo pagare il matrimonio di mia figlia"

Fotogallery - Papa Francesco riceve Sylvester Stallone
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L'attore, 80 anni, scherza sulle spese per le nozze di Sophia con Michael Sheehan e racconta come il futuro genero gli abbia chiesto la mano della figlia
Sylvester Stallone: "Non posso andare in pensione, devo pagare il matrimonio di mia figlia" © Instagram
A 80 anni Sylvester Stallone ha ancora un buon motivo per continuare a lavorare. E non si tratta di un nuovo film. La star di "Rocky" e "Rambo" deve infatti prepararsi al matrimonio della figlia Sophia Stallone, 30 anni, promessa sposa di Michael Sheehan. Un evento che, a giudicare dalle parole dell'attore, rischia di essere tutt'altro che economico. Ospite il 13 ottobre di "Live with Kelly and Mark", Stallone ha scherzato sulle spese che lo attendono, confessando di non potersi ancora permettere la pensione.
A tirare fuori l'argomento è stata la conduttrice Kelly Ripa, 56 anni, che gli ha chiesto quanto fosse disposto a spendere per il matrimonio della figlia. "È quasi imbarazzante dirlo, ma non posso andare in pensione", ha risposto Stallone, tra le risate del pubblico. Poi, per sottolineare il concetto, ha aggiunto: "Sono serio!".
Sophia aveva annunciato il fidanzamento lo scorso 28 agosto, pubblicando su Instagram alcuni scatti della proposta di matrimonio. A corredo delle fotografie, una dedica al compagno: "Per sempre con il mio migliore amico".
Se sulle spese per le nozze Stallone preferisce scherzare, sul futuro genero ha soltanto parole positive. Durante l'intervista lo ha definito "un bravo ragazzo", raccontando anche un particolare della proposta: prima di chiedere a Sophia di sposarlo, Sheehan si è presentato dal padre per ottenere la sua benedizione.
Un confronto che avrebbe potuto mettere in difficoltà il giovane, ma che, secondo Stallone, si è svolto senza particolari esitazioni. "Era molto sicuro di sé", ha raccontato l'attore. "Gli ho detto: wow, buona fortuna, amico". All'incontro era presente anche la moglie Jennifer Flavin, 58 anni, che, come ha scherzato Stallone, ha dovuto fare da "arbitro".
La storia ha offerto anche l'occasione per un riferimento a "Rocky II". Il conduttore Mark Consuelos ha ricordato la scena in cui Rocky chiede ad Adrian di sposarlo, domandando se il futuro genero avesse pronunciato qualcosa di simile.
Sposati dal 1997, Stallone e Flavin hanno tre figlie: Sophia, Sistine, 28 anni, e Scarlet, 24. L'attore ha avuto anche due figli dal primo matrimonio con Sasha Czack: Seargeoh, 47 anni, e Sage, morto nel 2012 a 36 anni.
Tra Stallone e Sophia, però, c'è sempre stato un legame particolare. A raccontarlo era stata proprio Jennifer Flavin in un'intervista del 2012 a "Paris Match", spiegando che padre e figlia condividono il modo di pensare e persino alcuni gesti. "Sophia è l'amore della sua vita", aveva detto. Adesso, per l'attore, si avvicina il momento di accompagnarla all'altare. E, almeno per il momento, di continuare a lavorare.
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