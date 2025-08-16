Conosciuto al grande pubblico per i suoi ruoli in "The Recruit" e "Black Adam" e nella serie televisiva "The Fosters" Noah Centineo ha origini italiane per parte di padre, ma anche ascendenze olandesi e nativo americane. Noah Centineo è nato a Miami, in Florida, nel 1996. Suo padre, Gregory Vincent Centineo, è un produttore esecutivo di film, e sua madre, Kellee Janel, è un'insegnante di yoga e spinning. Oltre alla sua carriera di attore, Noah Centineo è noto per il suo impegno in cause sociali e ambientali. È un sostenitore di diverse organizzazioni benefiche e si è espresso pubblicamente su temi come la giustizia sociale e la protezione dell'ambiente. Il giovane attore ritornerà a breve sul grande schermo nel ruolo di Ken Masters in "Street Fighter", film ispirato al popolare videogioco in cui reciteranno anche Jason Momoa e Andrew Koji, con la regia di Kitao Sakurai.

Tra i suoi recenti progetti ci sono anche Warfare di Ray Mendoza e Alex Garland, e Our Hero, Balthazar diretto da Oscar Boyson.