Sylvester Stallone mette all'asta i cimeli personali della sua carriera da Rocky e Rambo

Sylvester Stallone ha donato numerosi oggetti della sua carriera cinquantennale a Julien's Auctions, la casa d'aste delle star. "Property from the Life and Career of Sylvester Stallone" è il titolo della mostra che precederà l'asta vera e propria che si terrà in California dal 5 dicembre. Faranno parte memorabilia provenienti da "Rambo, "Dredd", "Demolition Man" e "I Mercenari", ma forse quelli più interessanti sono cimeli della saga di "Rocky", inclusi guantoni e stivaletti usati sul ring oltre a note scritte a mano da Stallone.