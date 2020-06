Sylvester Stallone sarà la voce narrante del documentario su "Rocky"

Ovazione per Sylvester Stallone, giunto a Cannes per la proiezione speciale, fuori concorso, di "Rambo - First Blood", il primo film della saga del reduce del Vietnam, uscito nel 1982. Per l'occasione sono state proiettate anche le prime immagini di "Rambo V", in uscita a settembre. L'attore è stato osannato dai 1000 giornalisti presenti alla sala Debussy per la sua "lezione" di cinema. "Never stop punching", mai smettere di dare i pugni, mai smettere di lottare dice Sylvester Stallone ritenendo quello il messaggio più forte, l'eredità dei personaggi iconici del suo cinema, Rocky e Rambo. "Un nuovo Rocky? Con braccia o senza braccia", ha scherzato l'attore ironizzando sulla tenuta fisica di quel fantastico personaggio nato nel 1976, diventato film da ben tre Oscar. Non tutti i suoi film però sono stati successi nonostante il richiamo di Stallone: "Rocky V, nel 1990, è stato un disastro, ero depresso, la mia carriera a picco, non ricevevo più telefonate, poi dopo 16 nni il nuovo Rocky Balboa mi ha rimesso in pista, ma ho molti rimpianti soprattutto rispetto a tanti film di scarsa qualità che ho fatto con il pilota automatico. A volte capita di rivederli e sentire mia figlia che mi dice 'ma che robaccia è?' ecco in quei casi spengo subito la tv".

