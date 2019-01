"Creed II", torna la saga di Rocky con la sfida tra i figli di Apollo e Ivan Drago

Il film è anche il sequel del grande successo di pubblico e di critica del 2015 "Creed - Nato per combattere", che ha incassato oltre 170 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo ed è valso a Stallone un Golden Globe come Miglior Attore Non Protagonista e una nomination all'Oscar.



Ryan Coogler ("Black Panther"), che ha diretto il primo film, torna a far parte del franchise in veste di produttore esecutivo mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr.



La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, renderà più intenso il suo imminente incontro sul ring: se la dovrà vedere con Viktor Drago (Florian “Big Nasty” Munteanu), un gigante di 115 kg, pronto a tutto pur di riportare in Russia il titolo mondiale perso dal padre trent’anni prima. Rocky Balboa è sempre al suo fianco: ha appeso i guantoni al chiodo, ma non ha mai abbandonato il ring. Stallone, che tornerà per l'ultima volta nei mitologici panni di Rocky, ha dichiarato: "Sono un grande sostenitore della ciclicità della vita. Perciò, quando ho iniziato a immaginare la trama di Creed II, ho pensato: 'Si tratta dei peccati del padre' e che Adonis non è l'unico figlio che ha sulle spalle un fardello pesante da portare".



Michael B. Jordan torna al cinema nei panni del boxer protagonista, figlio del mitico Apollo Creed, in pieno periodo di black renaissance a Hollywood: è stato protagonsita di "Black Panther" che ha conquistato ben 7 candidature agli Oscar, per un'edizione che conta tra le altre anche le tante nomination per "Blackklansman" di Spike Lee e per "Se la strada potesse parlare" di Barry Jenkins. "Penso che Adonis si senta un perdente da quando è diventato un campione" racconta Jordan, parlando del suo personaggio. "Non penso che si sia mai sentito un campione. Non è mai stato sicuro di vincere, ed è una sensazione interessante da interpretare. È come se dovesse sempre dimostrare qualcosa. Si chiede: perché mi sento vuoto? Perché non mi sento completo?".