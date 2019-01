Da "Men in Black" a "X Men", il 2019 al cinema tra remake e sequel

Gli Studios di Walt Disney la faranno da padroni in questo nuovo anno, sfoderando una ventina di titoli in cartellone, quasi tutti sequel come "Star Wars", "Toy story", "Il libro della giungla" o remake come "Il re leone" e "Aladdin", passando per reboot ("Dumbo") e spin-off ("La carica dei 101").



Durante i prossimi 12 mesi l'armata americana dei sequel rischia di diventare una vera e propria ondata. Partendo dal nuovo tentativo di tornare grande firmato da M. Night Shyamalan con "Glass" (in uscita a gennaio) passando per il ritorno di Sly Stallone con "Creed 2", arriveranno il terzo "John Wick", con Keanu Reeves impegnato a sfidare Tom Cruise in fatto di longevità atletica, fino agli "X Men" guidati da Michael Fassbender.



Poi toccherà ai reboot come quelli de "La famiglia Addams", che torna in versione animata, delle "Charlie's Angels" dirette da Elizabeth Banks. Senza dimenticare il nuovo lavoro di Guillermo del Toro impegnato sul noto canovaccio di "Pinocchio".



La grande macchina cinematografica americana nonostante sia bloccata nella palude del già visto, riuscirà a restituire al pubblico la meraviglia autentica e lo stupore?