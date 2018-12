"Ralph Spacca Internet" e trova... le principesse Disney!

Il film è il seguito di "Ralph Spaccatutto" (2012) e rappresenta il primo sequel cinematografico in forma di lungometraggio prodotto da Walt Disney Animation Studios dopo "Fantasia 2000", secondo capitolo di "Fantasia" (1940). Quando "Ralph Spaccatutto" arrivò nelle sale americane nel 2012 registrò l'incasso d'apertura più alto di sempre per un film targato Disney. Il film fu inoltre candidato all'Oscar e al Golden Globe come Miglior Film d’Animazione.



Nel film appaiono delle guest star d'eccezione: le principesse Disney, da Biancaneve a Pocahontas, da Aurora a Rapunzel. Fin dal primo montaggio c'era una sequenza che volevano mantenere a tutti i costi. La scena che accoglie le principesse Disney è, infatti, inserita nella storia del film in un modo divertente ma anche significativo. "Vanellope è tecnicamente una principessa, ma non è stata mai inclusa tra i reali del mondo Disney - spiega la sceneggiatrice Pamela Ribon -. Chi non vorrebbe vedere la Principessa Incappucciata insieme alle altre? Questa è la mia Principessa! Amavo l'idea di farla entrare in quel club".