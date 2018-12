"Hellboy", il trailer del reboot con David Harbour

Dopo dieci anni di attesa torna sul grande schermo Hellboy , l'eroe demoniaco più famoso del cinema. Il protagonista dei fumetti cult creata da Mike Mignola arriverà sugli schermi in Italia ad aprile e intanto è stato pubblicato il trailer. Il film, diretto da Neil Marshall ("The Descent"), segna un vero e proprio riavvio della serie cinematografica, iniziata da Gulliermo Del Toro, con i film "Hellboy" ed "Hellboy: The Golden Army".

Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come se fosse suo figlio. Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense).



In questa nuova avventura, l’eroe sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia, tornato sulla Terra dal mondo dei morti.



A vestire i panni del protagonista è in questo nuovo capitolo la star di "Stranger Things" David Harbour, mentre Milla Jovovich è la potentissima strega Nimue, la Regina di Sangue. Al loro fianco troviamo, Ian McShane (John Wick 1, 2), Sasha Lane ("American Honey") e Daniel Dae Kim ("The Divergent Series: Allegiant").