Cartoon, commedie e azione: i film al cinema accendono le feste

Durante le feste natalizie il pubblico affolla le sale cinematografiche in cerca di svago e riparo dal freddo. Diversificata l'offerta dei film, che va dalle commedie ai cartoon, passando per azione e thriller. Oltre a quelli già in sala che lottano al botteghino come "Amici come prima", "Il ritorno di Mary Poppins" e "Bumblebee", il 25 dicembre esce "Spider-Man-Un nuovo universo". Poi sarà la volta, tra gli altri, di "Aquaman", "Ralph Spacca Internet" e "Suspiria".