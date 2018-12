"Il ritorno di Mary Poppins", le nuove avventure della tata dai poteri magici

Arriva nei cinema il 20 dicembre " Il ritorno di Mary Poppins ", il sequel di uno dei più celebri film della Disney. Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione della famiglia Banks a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia che mancano dalle loro vite a seguito di una perdita personale. Nei panni della tata da poteri magici, nel ruolo che fu di Julie Andrews, c'è Emily Blunt . Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva .

La tata "praticamente perfetta", che con i suoi straordinari poteri magici è capace di trasformare qualsiasi mansione giornaliera in un' indimenticabile e fantastica avventura, torna quindi sul grande schermo. Mary Poppins è accompagnata dal suo amico Jack, interpretato da Lin-Manuel Miranda, un lampionaio ottimista che si occupa di portare luce (e vita) nelle strade di Londra. A dirigere "Il ritorno di Mary Poppins" c'è Rob Marshall ("Into the Woods", "Chicago").

"Sono davvero onorato che la Disney mi abbia chiesto di dirigere un sequel - ha detto il regista -. Si tratta di un musical completamente nuovo, una cosa molto rara al giorno d'oggi e una meravigliosa opportunità di realizzare un'opera ideata appositamente per il grande schermo". La scrittrice P.L. Travers presentò al mondo per la prima volta nel 1934 la bambinaia più determinata di sempre con il libro "Mary Poppins", ma da allora le avventure di Mary Poppins proseguirono con altri sette libri soltanto sulla carta stampata ... fino a oggi.



"Il ritorno di Mary Poppins" è ispirato alla grande quantità di materiale inedito presente nei libri successivi: è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni 30, ventiquattro anni dopo gli eventi del primo film. Michael Banks lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen.



Il cast vede inoltre la presenza di Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson. Non mancano i camei di prestigio, come quelli di Colin Firth e Meryl Streep, ma soprattutto quelli di Angela Lansbury, che interpreta la signora dei palloncini, mentre Dick Van Dyke (lo spazzacamino del primo film) interpreta Mr. Dawes figlio, direttore ormai in pensione della banca che ora è gestita dal personaggio di Firth.