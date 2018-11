"Amici come prima", riecco Boldi e De Sica: il trailer in esclusiva per Tgcom24

Rieccoli di nuovo insieme in una esilarante commedia di Natale. Massimo Boldi e Christian De Sica (che firma anche la regia) sono i protagonisti di "Amici come prima", la pellicola distribuita da Medusa Film che arriva nelle sale il 19 dicembre. Tgcom24 offre in esclusiva le prime immagini della famosa coppia: ecco il trailer in anteprima.