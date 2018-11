Sylvester Stallone appende i guantoni al chiodo: "Mai più Rocky"

Questa volta è davvero finita. Dopo oltre 40 anni e otto film, Sylvester Stallone appende al chiodo i guantoni di Rocky Balboa. In un video pubblicato su Instagram, l'attore 72enne comunica che lascerà il personaggio per fare spazio alla nuova generazione incarnata da Adonis Johnson, eroe della saga di "Creed". "Anche se mi spezza il cuore, tutto ha una fine - ha scritto Sly -. Rocky non morirà mai perché vive in voi".