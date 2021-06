Sylvester Stallone, 75 anni tra un mese ma è ancora... una roccia: eccolo mentre solleva 40 chili

"Rocky" per sempre. Ad un mese dal suo 75esimo compleanno Sylvester Stallone dimostra di essere ancora ... una roccia. In un video postato sui social l'attore solleva due dischi da oltre 20 chili ciascuno e scrive: "Buona mattinata "pesante"! Pugni duri fino alla campanella finale…", mostrando uno dei suoi allenamenti quotidiani.

Sylvester Stallone in "Rocky 4" - Pugni veri sul ring per Stallone e Lundgren: "Colpisci più forte che puoi", avrebbe detto la star sottovalutando il suo "avversario"... Sly è andato ko, costretto in terapia intensiva per 8 giorni col cuore ingrossato

All'epoca dei primi film di "Rocky", l'iconico pugile cinematografico, Stallone aveva 30 anni e ora, che ha ha 45 in più sembra che il tempo per lui non sia mai passato. Per interpretare i suoi personaggi più famosi "Rocky" e "Rambo" ed essere all'altezza dei ruoli, del resto, l'attore si è sempre dovuto sottoporre a duri allenamenti. Anche oggi, sebbene non si allena più allo stesso modo, i suoi muscoli mostrano l’eredità degli sforzi fatti in passato.

"Volevo muscoli ben sviluppati e così ho iniziato un programma di sollevamento pesi basato su due sessioni al giorno. Poi la cosa mi ha preso il cervello e ho aumentato gli esercizi", ha dichiarato in un'intervista parlando proprio degli allenamenti che ha sempre seguito. Stallone h sempre ammessi che il suo obiettivo era che ogni muscolo fosse ben evidenziato naturalmente, pettorali, lineari e scolpiti ma anche gli addominali, che dovevano essere corposi.