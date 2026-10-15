Nel 2025 oltre 4,5 milioni di pensionati con un reddito sotto a mille euro al mese: i dati dall'Osservatorio Inps

In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale (il 27,5%). È quanto emerge dall'Osservatorio Inps su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a mille euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5mila euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.