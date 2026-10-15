Nel 2025 oltre 4,5 milioni di pensionati con un reddito sotto a mille euro al mese: i dati dall'Osservatorio Inps
Secondo l'indagine, nel 2025 la spesa per le prestazioni pensionistiche da parte dell'Inps è stata pari a 372,45 miliardi di euro, in aumento del 2,3% rispetto al 2024
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In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale (il 27,5%). È quanto emerge dall'Osservatorio Inps su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a mille euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5mila euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
I dati fascia per fascia
La prima classe di importo mensile, ovvero quella fino a 500 euro, rappresenta il 10,3% dei pensionati, mentre quella compresa tra 500 e 1.000 euro comprende il 17,2% del totale. Unite, queste due categorie costituiscono appunto il 27,5% del totale. Invece, i pensionati con un reddito pensionistico superiore a 1.500 euro mensili sono oltre 9 milioni, pari al 55% del totale. L'analisi per sesso evidenzia una maggiore presenza degli uomini nelle classi di reddito pensionistico superiori a 1.500 euro mensili, mentre la quota corrispondente tra le donne è pari al 46,2%.
La distribuzione territoriale: netta prevalenza al Nord
Affrontando il tema pensioni dividendolo per regione, emerge una netta prevalenza dei pensionati di vecchiaia nelle regioni settentrionali, che rappresentano il 54,1% del totale. Al contrario, nel Mezzogiorno si concentra la quota maggiore di beneficiari di pensioni di invalidità previdenziale (47,2%) e di prestazioni assistenziali (48%). Nel Centro le diverse tipologie presentano quote relativamente omogenee, comprese tra il 20% e il 23%.
Per quanto riguarda la quantità della pensione, al Sud Italia la quota di pensionati che possono contare con redditi da pensione fino a 1.000 euro è al 35,3% mentre nel Nord è al 20,2% e al Centro a 25,3%. I pensionati con redditi da pensione superiori a 3mila euro al mese, invece, sono appena l'11,9% nel Mezzogiorno, il 17,2% al Nord e il 17,8 al Centro.
I beneficiari: disparità fra uomini e donne
Al 31 dicembre 2025, le prestazioni del sistema pensionistico italiano sono 23.181.898, per un ammontare complessivo annuo di 372.450 milioni di euro, corrispondente a un importo medio di 16.066 euro per prestazione. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.405.073 (+0,6%) con una media di 1,4 prestazioni a testa. Di questi 16 milioni, però, le donne rappresentano la maggioranza dei pensionati, il 51%. Tuttavia, percepiscono solo il 44% dei redditi. Secondo l'Inps, infatti, l'importo medio annuo dei redditi percepiti è di 26.031 euro per gli uomini (in aumento sui 25.712 medi del 2024) contro 19.553 euro per le donne: (in crescita sui 19.140 del 2024). Dunque, il reddito da pensione degli uomini è superiore del 33% rispetto a quello delle donne.