L'Inps presenta "Arianna", il nuovo assistente digitale basato sull'Intelligenza artificiale

Nella sede della direzione generale dell'Inps è stata presentata "Arianna", il nuovo assistente digitale dell'istituto basato sull'intelligenza artificiale. All'iniziativa hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti, il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, il direttore generale dell'istituto, Valeria Vittimberga, e il direttore della direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione, Massimiliano D'Angelo.



"Arianna" non è un semplice chatbot. È un nuovo modo di orientarsi tra le informazioni e i servizi dell'istituto. Fa da punto di accesso unico e da guida intelligente per i cittadini tra oltre 400 prestazioni Inps. Offre un'assistenza continua e accessibile, basata solo su fonti verificate dall'istituto. È un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale dell'Inps. L'obiettivo è cambiare il modo in cui l'istituto informa, assiste e accompagna i cittadini nell'accesso ai servizi. Il percorso segue la visione del welfare generativo e punta a un'esperienza più semplice, accessibile, proattiva e attenta ai bisogni delle persone. "Arianna" è disponibile sul portale istituzionale ed è integrata nell'app Inps Mobile. Offre un'assistenza multicanale, coerente tra tutti i punti di contatto digitali.



"Per decenni il welfare ha vissuto un paradosso silenzioso. Più cresceva per proteggere, più diventava complesso, e quella complessità finiva per respingere proprio chi aveva più bisogno di protezione. Arianna nasce per spezzare questo circolo", ha dichiarato Fava. "Per la prima volta, la tecnologia più avanzata è anche la più semplice da usare, e dà di più a chi ha meno strumenti - ha proseguito - lavora sulle parole, che sono la materia stessa delle istituzioni, e per questo deve restare in mani pubbliche. 'Arianna' è governata dall'Inps e parla soltanto con la sua voce verificata, perché lo Stato può essere complesso ma non può mai essere ambiguo. E ogni risposta semplice affidata alla macchina restituisce tempo umano a chi ha bisogno di qualcuno accanto. Per generazioni è stato il cittadino a dover capire lo Stato. Adesso è lo Stato che deve imparare a capire il cittadino".



"Abbiamo costruito una soluzione solida, aperta e sicura", ha spiegato D’Angelo. "L’architettura multi-agente, realizzata con framework open source, ci permette di far crescere Arianna in modo modulare. Il fatto che risponda soltanto sulla base di fonti verificate dall’Istituto garantisce affidabilità e trasparenza. È una piattaforma pensata per evolvere insieme ai servizi Inps".