Legge 104, arriva una stretta sui permessi per chi supera i tre giorni al mese

La circolare chiarisce anche che non è consentito a due familiari utilizzare il permesso 104 nella stessa giornata o nelle stesse ore per assistere il medesimo familiare. La normativa prevede infatti che i parenti si alternino nell'assistenza. In caso di sovrapposizione, precisa l'Inps, non è possibile stabilire chi abbia per primo esercitato il diritto. Dunque l'Istituto suddivide l'indebito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti, ciascuno per la propria quota e in relazione al rispettivo orario di lavoro.