Rinnovo contratto colf e badanti: per le famiglie costi in aumento fino a 230 euro al mese

I sindacati hanno espresso soddisfazione per l'intesa. "L'accordo costituisce un importante passo in avanti verso il riconoscimento del valore sociale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore domestico, figure essenziali ma spesso invisibili", hanno dichiarato Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf in una nota congiunta.

Sulla stessa linea la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, che sui social ha definito il rinnovo "un riconoscimento sociale importante per un comparto essenziale nella vita di milioni di famiglie". Per Fumarola, il nuovo contratto "rafforza il valore del Ccnl come strumento di inclusione, equità e progresso sociale".