"Tutti auspichiamo un fisco più leggero ma va sempre rammentato che per contribuire meno bisogna contribuire tutti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio.
Mattarella: "Pagare le tasse è un dovere inderogabile"
"Il pagamento dei tributi è uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale a cui fa riferimento l'art. 2 della Costituzione". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio.