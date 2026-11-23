L'80esimo anniversario dell'Unicef diventa l'occasione per richiamare la comunità internazionale alla responsabilità nei confronti dei bambini, soprattutto in un mondo segnato da conflitti e indifferenza. È il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Unicef Italia in occasione dell'anniversario della fondazione dell'organizzazione, nata nel 1946. "Nel mondo sono cresciute tensioni, conflitti, incomprensioni, indifferenza, che mettono a rischio la condizione infantile", ha detto il capo dello Stato.