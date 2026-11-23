L'80esimo anniversario dell'Unicef diventa l'occasione per richiamare la comunità internazionale alla responsabilità nei confronti dei bambini, soprattutto in un mondo segnato da conflitti e indifferenza. È il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Unicef Italia in occasione dell'anniversario della fondazione dell'organizzazione, nata nel 1946. "Nel mondo sono cresciute tensioni, conflitti, incomprensioni, indifferenza, che mettono a rischio la condizione infantile", ha detto il capo dello Stato.
La nascita dell'Unicef nel 1946
Il presidente ha definito la fondazione dell'organizzazione una "svolta storica" e un "avanzamento di civiltà", richiamando lo spirito che nel 1946 portò a intervenire in favore dei bambini colpiti dalla guerra in Europa. Quella stessa consapevolezza, ha sottolineato, dovrebbe essere oggi applicata con continuità e in misura sempre maggiore in tutto il mondo.