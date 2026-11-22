Sorpresa inaspettata per Claudio Bisio: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito il titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un'onorificenza importante che l'attore e conduttore ha deciso di raccontare soltanto adesso, condividendo con i suoi follower un momento particolarmente significativo della propria vita: "Pensavo fosse uno scherzo".
A svelare la notizia è stato lo stesso Bisio attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale ha ripercorso con ironia e spontaneità i momenti successivi alla comunicazione ufficiale. Tutto sarebbe cominciato alcune settimane fa, quando una chiamata proveniente dal Quirinale gli ha annunciato la decisione del Capo dello Stato. Di fronte a una comunicazione tanto inattesa, la prima reazione dell'attore è stata quella di non crederci. Abituato a far sorridere il pubblico, Bisio ha raccontato di aver pensato immediatamente a uno scherzo, senza immaginare che quella telefonata fosse davvero l'inizio di un riconoscimento istituzionale.
Nel suo racconto social ha scelto di coinvolgere direttamente i fan, immaginando quale potrebbe essere la reazione di chiunque si trovi a ricevere una notizia simile. "Quando mi hanno comunicato che il Presidente Mattarella aveva deciso di nominarmi Commendatore, la prima cosa che ho pensato è stata che qualcuno mi stesse prendendo in giro. E invece era tutto vero", ha raccontato, ripercorrendo l'inattesa comunicazione ricevuta dal Colle.
Il segreto in famiglia e le battute dei figli
Nonostante la soddisfazione per l'onorificenza, Bisio ha preferito non divulgare immediatamente la notizia. Per diverse settimane ha mantenuto il riserbo, evitando di trasformare il riconoscimento in un annuncio pubblico prima di aver vissuto personalmente il momento della consegna. Qualcuno in famiglia, però, era a conoscenza della novità. E, come prevedibile, non sono mancati gli scherzi. I figli dell'attore hanno infatti accolto la notizia con una serie di battute, arrivando a rivolgersi a lui con l'appellativo di "cumenda", giocando proprio sul titolo appena ricevuto.
L'emozione al Quirinale
La decisione di rendere pubblica la nomina è arrivata dopo il ritiro ufficiale dell'attestato al Quirinale. Un passaggio che ha rappresentato per l'attore molto più di una semplice formalità: trovarsi davanti a un riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica lo ha portato a riflettere sul proprio percorso umano e professionale. Bisio ha ammesso di aver vissuto quel momento con particolare emozione, ripensando agli anni di carriera, ai progetti realizzati e alle esperienze che hanno accompagnato la sua vita.
L'ironia di Bisio conquista anche i social
A conclusione del suo messaggio, il comico non ha resistito alla tentazione di scherzare ancora una volta con il proprio pubblico:"Amici followers, "scatenate pure l'inferno!"come direbbe Guido Meda, e commentate con l’ironia e il sarcasmo che vi contraddistingue. Ma, se volete, potete pure condividere con me questa emozione" ha concluso.