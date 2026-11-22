Nel suo racconto social ha scelto di coinvolgere direttamente i fan, immaginando quale potrebbe essere la reazione di chiunque si trovi a ricevere una notizia simile. "Quando mi hanno comunicato che il Presidente Mattarella aveva deciso di nominarmi Commendatore, la prima cosa che ho pensato è stata che qualcuno mi stesse prendendo in giro. E invece era tutto vero", ha raccontato, ripercorrendo l'inattesa comunicazione ricevuta dal Colle.