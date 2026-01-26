DOPO 16 ANNI

Il Sud torna protagonista. A sedici anni dal successo di "Benvenuti al Sud", la commedia che ha saputo raccontare con ironia e affetto le differenze tra Nord e Meridione, arriva la conferma ufficiale. Quello che per anni è stato solo un rumor ora diventa un progetto concreto, pronto a riportare sul grande schermo una delle coppie più amate del cinema italiano Claudio Bisio e Alessandro Siani.

L'annuncio ufficiale di Medusa Film

 A togliere ogni dubbio è stato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, intervenuto al TG5. Nessun dettaglio su date di inizio riprese o trama, ma una certezza sì: il terzo capitolo della saga è in cantiere. Un annuncio che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan.

Castellabate di nuovo al centro

 La pellicola sarà ancora ambientata a Castellabate, il borgo campano diventato iconico proprio grazie al primo film. Una scelta non casuale: il paese simbolo della saga ha beneficiato negli anni di un forte incremento turistico, dimostrando quanto il cinema possa incidere sull'immaginario e sull'economia di un territorio.

Bisio e Siani, una coppia che ritorna

 Sul grande schermo torneranno Claudio Bisio e Alessandro Siani, interpreti di Alberto e Mattia, due personaggi diventati emblemi delle distanze culturali tra Nord e Sud. Nel primo film era stato Alberto, direttore di un ufficio postale brianzolo, a essere punito con un trasferimento a Sud, scoprendo una realtà molto diversa dai suoi pregiudizi. Nel secondo capitolo, invece, i ruoli si ribaltavano, con Mattia catapultato nella Milano frenetica e iper produttiva.

Gli stereotipi e l'Italia che cambia

 La saga, diretta da Luca Miniero, ha sempre giocato con gli stereotipi regionali: il milanese rigido, stressato e competitivo; il napoletano caotico, creativo e istintivo. Ma dietro la risata, "Benvenuti al Sud" ha raccontato un'Italia divisa e allo stesso tempo profondamente interconnessa. Come aveva spiegato lo stesso Bisio, l'idea di un nuovo sequel è quella di interrogarsi su cosa sia cambiato in sedici anni: il divario tra Nord e Sud si è davvero ridotto o continua a riprodursi sotto nuove forme?

