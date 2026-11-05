Mattarella: "Chi nasce al Sud sia libero di restarci o tornarci"

"Il Sud ha tanti problemi, ci sono istituzioni che già da tanti anni evidenziano questi dati. Noi proviamo a presentare l'altra faccia del Sud, quella che è al lavoro per poter migliorare le cose. È importante, per battere questa depressione, questo senso di ineluttabilità, che ci sia una speranza. Tanti ragazzi e ragazze stanno dimostrando che è possibile migliorare le cose", ha aggiunto Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud.