Mattarella: "Chi nasce al Sud sia libero di restarci o tornarci"

"Chi nasce al Sud possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa aggiungersi chi viene da fuori per arrivare qui. Questa è una chiave di sviluppo per l'intero Paese, è interesse nazionale dell'Italia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia del ventesimo anniversario della Fondazione con il Sud, a Napoli. "Quanti lavorano a questo scopo svolgono un ruolo prezioso nella nostra comunità nazionale", ha ricordato il capo dello Stato. La visita del Presidente della Repubblica è proseguita all'antico quadriportico della Cattedrale di Napoli, dove sono in corso scavi archeologici su reperti di epoca paleocristiana.
Al Complesso monumentale di Donnaregina si è svolta l'iniziativa Sud Vivo – 20 anni con il Sud, organizzata dalla Fondazione con il Sud. L'evento ha celebrato i 20 anni dalla nascita dell'ente no profit privato, sorto dall'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria, il mondo del Terzo settore e del volontariato. Nel corso dell'incontro è stato presentato il Report Sud Vivo, insieme a un'anticipazione dell'indagine Demopolis "Gli italiani e lo spopolamento. Non solo al Sud". Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e dall'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.
"Il Sud ha tanti problemi, ci sono istituzioni che già da tanti anni evidenziano questi dati. Noi proviamo a presentare l'altra faccia del Sud, quella che è al lavoro per poter migliorare le cose. È importante, per battere questa depressione, questo senso di ineluttabilità, che ci sia una speranza. Tanti ragazzi e ragazze stanno dimostrando che è possibile migliorare le cose", ha aggiunto Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud.