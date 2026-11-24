Uno stipendio sicuro non basta più a garantire serenità economica, soprattutto quando si vive con il timore costante che un imprevisto possa compromettere il proprio equilibrio finanziario. Questa inquietudine di fondo, che accompagna lo sguardo verso il domani, ha un nome: stress finanziario. Dall'indagine sul Benessere Finanziario dei lavoratori italiani, curata dall’Osservatorio del Benessere Finanziario di FunniFin (in collaborazione con Avanzi), il 79% dei lavoratori intervistati vive proprio in questa condizione e, tra questi, circa la metà lo sperimenta in forma grave. Tra le cause c'è il carovita. Per l'87% degli intervistati, infatti, lo stipendio non tiene il passo con il costo della vita e il 30% fatica ad arrivare a fine mese. Le donne se la passano peggio. Secondo lo studio, le lavoratrici sottoposte allo stress finanziario arriva all'84% contro il 74% degli uomini.