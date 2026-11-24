Stress finanziario, il problema socio-economico che pesa su lavoratori e aziende
Otto lavoratori su dieci vivono sotto stress finanziario. Il 64% degli intervistati dichiara di non essere in grado di far fronte a una spesa imprevista di 3mila euro senza chiedere un aiuto economico
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Uno stipendio sicuro non basta più a garantire serenità economica, soprattutto quando si vive con il timore costante che un imprevisto possa compromettere il proprio equilibrio finanziario. Questa inquietudine di fondo, che accompagna lo sguardo verso il domani, ha un nome: stress finanziario. Dall'indagine sul Benessere Finanziario dei lavoratori italiani, curata dall’Osservatorio del Benessere Finanziario di FunniFin (in collaborazione con Avanzi), il 79% dei lavoratori intervistati vive proprio in questa condizione e, tra questi, circa la metà lo sperimenta in forma grave. Tra le cause c'è il carovita. Per l'87% degli intervistati, infatti, lo stipendio non tiene il passo con il costo della vita e il 30% fatica ad arrivare a fine mese. Le donne se la passano peggio. Secondo lo studio, le lavoratrici sottoposte allo stress finanziario arriva all'84% contro il 74% degli uomini.
Lo stress finanziario dei lavoratori colpisce indirettamente anche le aziende, che devono avere a che fare con dipendenti che possono avere meno energie da dedicare al lavoro e che, allo stesso tempo, sono più esposti alla possibilità di cercare altrove condizioni economiche più sostenibili.
Le donne più esposte allo stress finanziario
L'indagine evidenzia un marcato divario di genere. Lo stress finanziario riguarda infatti l'84% delle lavoratrici contro il 74% degli uomini. Le difficoltà emergono anche nella gestione delle spese correnti: il 35% delle donne dichiara di arrivare spesso a fine mese con il conto in rosso, una quota che tra gli uomini si ferma al 24%. Il divario si amplia quando si guarda alla capacità di affrontare gli imprevisti: il 26% delle intervistate afferma di non avere alcuna possibilità di sostenere una spesa inattesa di 3.000 euro, contro il 14% degli uomini. A incidere è anche il reddito, con il 29% delle lavoratrici che dichiara entrate nette inferiori a 20.000 euro l'anno, rispetto al 9% degli uomini.
La paura degli imprevisti e del futuro
Le preoccupazioni economiche non si limitano al presente. Il 50% degli intervistati indica nelle spese quotidiane e nelle bollette la principale fonte di ansia, mentre il 46% guarda con timore al proprio futuro previdenziale, temendo di non riuscire a mantenere un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento. Un ulteriore 45% si dice preoccupato di non avere risparmi sufficienti per affrontare eventuali emergenze. Timori che trovano riscontro nella realtà: il 64% dei lavoratori sostiene di non poter affrontare una spesa imprevista di 3.000 euro senza prosciugare i risparmi, chiedere un prestito o fare affidamento sull'aiuto di familiari e amici.
Gli effetti su salute e vita privata
Lo stress finanziario non si riflette soltanto sul bilancio familiare. Oltre la metà degli intervistati, il 52%, afferma di averne risentito sul piano della salute mentale. Il 40% segnala difficoltà nel sonno, mentre il 28% riferisce un peggioramento delle relazioni personali. In alcuni casi le conseguenze arrivano a incidere anche sulla cura di sé: le difficoltà economiche spingono infatti alcune persone a rinviare o rinunciare a visite mediche e trattamenti sanitari per ragioni di costo.
Quando i problemi economici entrano in ufficio
Le tensioni finanziarie accompagnano molti lavoratori anche durante l'orario di lavoro. Il 71% degli intervistati ammette di pensare ai propri problemi economici mentre lavora, con possibili ripercussioni sulla capacità di concentrazione. Circa quattro lavoratori su dieci segnalano infatti una riduzione dell'attenzione o della produttività. Le difficoltà economiche influenzano anche le scelte professionali: il 40% ha preso in considerazione l'idea di cambiare impiego esclusivamente per ottenere una retribuzione più elevata, mentre il 19% dichiara di svolgere più di un'attività lavorativa.