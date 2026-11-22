Il Natale 2026 sarà più caro per due italiani su tre, mentre oltre otto su dieci affronteranno le spese delle festività senza un budget prestabilito. Per sostenere gli acquisti, il 38% dei lavoratori dipendenti pensa di utilizzare la tredicesima, mentre il 20% degli intervistati attingerà ai risparmi accumulati durante l'anno e il 35% anticiperà i regali per approfittare delle promozioni. È quanto emerge dall'Osservatorio "Gli italiani e i fringe benefit", realizzato da Swg per Satispay su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra 18 e 74 anni.