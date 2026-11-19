In Abruzzo il Natale offre un tempo lento, nel quale inebriarsi tra profumi di biscotti, candele, dolci; oppure incantarsi davanti alle decorazioni in ceramica, in legno che sapienti artigiani propongono, o fare un viaggio nell'handmade degli hobbisti, tra ricami e pizzi, tra lucine e addobbi che adornano le casette di legno, fermandosi ogni tanto per una cioccolata, un cartoccio di castagne, un sorso di vin brulè o per gustare piatti della tradizione e prodotti locali.
Il Treno dei mercatini di Natale - farà la spola da Sulmona a Roccaraso.attraverso meravigliosi paesaggi innevati verso le pendici della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, fino alla quota massima a quasi 1300 metri di quota e poi farà sosta nei borghi per ammirare le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro storico e l'animazione natalizia a Roccaraso, Campo di Giove e Castel di Sangro. Dalla fine di novembre all’Epifania, ritorna la magia dell’atmosfera natalizia tra prodotti artigianali, piatti tipici e specialità stagionali, casette addobbate, luci e animazione. Tutte le informazioni sul sito di Ferrovia dei Parchi –Treno dei mercatini di Natale: https://ferroviadeiparchi.it/tour-giornaliero/.
Mercatini dell'Avvento a Roccamontepiano (CH) - Torna la tradizione a Roccamontepiano con la festa dell’Avvento al Natale e il suo mercatino, con artigiani, espositori, prodotti tipici abruzzesi nel borgo alle pendici della Maiella. La consuetudine vuole che la prima domenica del tempo dell'Avvento sia l'occasione per accendere il clima prenatalizio con gastronomia, artigianato e prodotti tipici e le classiche luminarie, in un clima allietato dalle musiche delle zampogne, dalla presenza di Babbo Natale e dagli spettacoli di animazione per i bambini. Al tramonto vengono accesi alcuni piccoli fuochi propiziatori che ricordano come il tempo dell'Avvento è attesa per la luce santa del Natale.
Natale al Borgo a Roccascalegna (CH) - Nei weekend 28/29 novembre e 5/6/7/8 dicembre c’è un ricco programma di spettacoli ed appuntamenti per tutti. Giorni da vivere immersi nella magica atmosfera natalizia dell'antico borgo medievale che sorge sulle suggestive colline che circondano il fiume Sangro. Il Castello Medievale è aperto con orario continuato fino a sera con visita guidata.
Mercatini di Natale a Colledimezzo (CH) – Appuntamento domenica 20 dicembre dalle ore 10.00 con stand di artigianato, hobbistica, prodotti tipici e street food nelle piazzette del borgo di Colledimezzo, sopra il Lago di Bomba, lago artificiale creato sul fiume Sangro, meta di turismo estivo, di pesca e sede di gare sportive, facilmente raggiungibile dal paese.
Mercatini di Natale a Pacentro (AQ) – Le suggestive piazze di Pacentro si animano e si illuminano in occasione della 7^ edizione dei “Mercatini di Natale”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Il 6, 7 e 8 dicembre sono oltre 50 li stand allestiti in casette di legno appositamente progettate e nei portoni delle case storiche, che ospiteranno artisti e artigiani locali. Saranno esposti articoli da regalo, bigiotteria, lavori di decoupage, ceramiche di Castelli, lavori su pietra e legno, presepi e statuine di terracotta. Non mancheranno stand enogastronomici, per gustare cibi e dolci natalizi locali. Molte le attrazioni dedicate ai bambini.
Il Borgo incantato: mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ) - A Campo di Giove, meraviglioso borgo alle falde della Maiella, i Mercatini di Natale sono in programma il 28, 29 novembre; il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e il 2, 3, 4, 5 gennaio 2027. Le casette di legno collocate nel centro del paese (Piazza Duval e Palazzo Nanni) ospiteranno un gran numero di espositori di prodotti rigorosamente fatti a mano, pezzi assolutamente unici per rendere ancora più autentico il Natale. Sarà anche l'occasione per un viaggio alla scoperta di prodotti gastronomici del territorio, tra i quali non mancano le numerose specialità dolciarie della tradizione natalizia e le divertenti iniziative di intrattenimento per grandi e piccoli.
Natale nel borgo di Tussio- Prata d'Ansidonia A circa 890 metri di quota, affacciato sulla Piana di Navelli, il suggestivo borgo medievale fatto di vicoli in pietra e stradine strette per due giorni si trasforma in un vero villaggio natalizio diffuso: non è un semplice mercato commerciale ma una festa di comunità in cui le vecchie cantine private, le stalle e i cortili storici del paese riaprono per ospitare gli artigiani, le mostre e i mestieri e presepi artistici incastonati negli angoli più suggestivi del borgo. L’intera esperienza è scandita dal suono tradizionale degli zampognari itineranti e da cori di musica dal vivo che risuonano tra le mura di pietra. La proposta culinaria unisce la tradizione dello street food natalizio con le grandi eccellenze della provincia dell'Aquila
Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ) - Addobbi natalizi, prodotti tipici, attività per bambini con Babbo Natale e artigianato: tornano i caratteristici Mercatini di Natale a Roccaraso, nel comprensorio degli Altopiani Maggiori. Il profumo delle feste, le luci che illuminano le strade, l’atmosfera incantata della montagna… tutto è pronto per vivere insieme uno dei periodi più belli dell’anno, un appuntamento speciale tra casette natalizie, artigianato, prodotti tipici, sapori della tradizione, un’area ristoro dove assaporare le specialità del territorio, tante sorprese per grandi e piccini. Giovedì 3 dicembre 2026, riapre gratuitamente il Palaghiaccio per un pomeriggio tutto da vivere.
Villaggio di Natale a Caramanico Terme (PE) - Scenografie, attrazioni, spettacoli e tante novità saranno la cornice perfetta per la terza edizione del Villaggio di Natale a Caramanico Terme. Lungo le strade del borgo verrà messa in scena la magia del Natale in cui divertirsi con le giostre e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, fare un giro in carrozza o in trenino, gustare prodotti tipici, pattinare sul ghiaccio e tanto altro ancora. Inoltre, nei weekend, escursioni, ciaspolate e attività nel Parco Nazionale della Maiella per tutta la famiglia, il Parco Avventura e le escursioni a Cavallo. Dal 14 Novembre al 6 Gennaio, tutti i week-end e festivi.
Mercatini di Natale e "Melodie d'Autunno - XI Raduno degli Zampognari" a Moscufo (PE) - Canti e balli della tradizione, villaggio dei bambini, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, stand gastronomici "Sapori d'Autunno" domenica 29 novembre, una grande manifestazione tra le vie del borgo medievale addobbato a festa, con i mille colori degli espositori artigianali. Sarà possibile degustare il buon vino e il cibo tradizionale, il tutto allietato dalla tradizionale musica degli zampognari che, come ogni anno, si danno appuntamento a Moscufo per il consueto raduno che anticipa la novena dell’Avvento.
PRESEPI VIVENTI / MOSTRE DI PRESEPI - I presepi vengono allestiti in chiese, grotte, villaggi, torri medievali e laghi. Ne ricordiamo di seguito solo alcuni:
- Pianola (AQ) – 25 dicembre - Un presepe vivente viene allestito nell’area Montana.
- Roio Poggio (AQ) – 26 dicembre - Il presepe vivente anima questo posto dove Papa Wojtyla incontrò migliaia di giovani nel 1980.
- Cellino Attanasio (Te) – 26 dicembre - Il presepe vivente è allestito nel centro storico del paese.
- Cerqueto di Fano Adriano (Te) – 26 dicembre - Lungo i sentieri della foresta di querce, nel parco Gran Sasso-Monti della Laga, viene allestito un presepe vivente.
- Fara san Martino (CH) - 28 dicembre - Il presepe vivente si svolge in una caverna della valle di San Martino. Gesù Bambino viene impersonato dall’ultimo nato del paese.
- Santo Stefano di Sessanio (AQ) – 28-29 dicembre - Viene rievocato un presepe medievale con atmosfere magiche, canti di Natale e luci soffuse.
- Pacentro (AQ) – Fine dell’anno/anno nuovo - Un presepe vivente è allestito in una caverna sotto il castello di Caldora, che sovrasta la strada principale di Pacentro, piena di negozi e vecchie locande.
- Villalago – 26 dicembre - Un presepe vivente viene allestito sott’acqua, in una grotta del lago di San Domenico.
- Giulianova – 26 dicembre - Il presepe vivente è allestito nel centro storico del paese.
- San Demetrio ne’ Vestini – 15 dicembre - 15 gennaio - Un presepe tradizionale viene allestito nelle grotte di Stiffe
TRADIZIONI - Per quanto riguarda gli eventi tradizionali maggiormente rappresentativi segnaliamo:
- Le fave di San Nicola - Pollutri (Ch) – Nella notte del 5 dicembre a Pollutri, grazioso borgo della provincia di Chieti, si ripete un antico rito legato al culto di San Nicola: la tradizionale cottura delle fave e la distribuzione con il pane, secondo un'antichissima consuetudine. L'antica tradizione pollutrese rievoca un miracolo che San Nicola operò in tempi di carestia per sfamare il popolo. Tutti i presenti, al termine della cottura, in un’atmosfera di grande calore ed entusiasmo, gustano le fave accompagnandole con un buon bicchiere di vino.
- I Faugni – Atri (Te) – dicembre – Il nome di questa festa viene dall’antica parola romana “fauni ignis”, che indica fasci di canne, tradizionalmente bruciati per salutare il solstizio d’inverno. L’appuntamento più magico prende il via la sera del 7 dicembre alle ore 19, con l’accensione, in Piazza Duomo, di un grande falò. Dopo la benedizione del fuoco, è tradizione fare la veglia per poi, all’alba dell’8 dicembre, prendere parte alla processione, rinnovando un antico rito che oggi rappresenta la perfetta commistione tra la cultura sacra e quella profana.
- La mattinata del viso adorno – Torino di Sangro (Ch) – dicembre - Dal pomeriggio del 9 e fino alla sera del 10 dicembre si celebra il rito dedicato alla Madonna di Loreto, patrona del paese. La mattinata è dedicata alla Vergine di Loreto, con una serenata all’alba, una processione al lume di torcia e degustazione di dolci. Nel tardo pomeriggio del 9 dicembre, cittadini e devoti muniti di fiaccole si muovono in processione verso il centro del borgo, dove tra canti devozionali, litanie e preghiere, ma anche soste rigeneranti a base di pane e olio, la statua della Madonna di Loreto viene deposta sul trono ed offerta all’adorazione dei fedeli per una veglia notturna. Finemente rivestita, all’alba del mattino dopo viene portata sul sagrato dando avvio alla cerimonia del visadorno: accompagnato dalla musica della banda s’innalza il canto del Buongiorno alla Vergine, seguito da una emozionante Pastorale.