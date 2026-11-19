Mercatini di Natale a Pacentro (AQ) – Le suggestive piazze di Pacentro si animano e si illuminano in occasione della 7^ edizione dei “Mercatini di Natale”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Il 6, 7 e 8 dicembre sono oltre 50 li stand allestiti in casette di legno appositamente progettate e nei portoni delle case storiche, che ospiteranno artisti e artigiani locali. Saranno esposti articoli da regalo, bigiotteria, lavori di decoupage, ceramiche di Castelli, lavori su pietra e legno, presepi e statuine di terracotta. Non mancheranno stand enogastronomici, per gustare cibi e dolci natalizi locali. Molte le attrazioni dedicate ai bambini.