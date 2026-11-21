Black Friday, gli italiani si fidano poco degli sconti ma il 57% comprerà lo stesso
Il Codacons lancia l'allarme sul rischio truffe: "Giro d'affari da 4,3 miliardi, frodi più sofisticate con l'Ia tra recensioni inventate e deep fake"
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Il 72% degli italiani considera gli sconti del Black Friday gonfiati del tutto o in parte eppure c'è chi ne approfitterà comunque per comprare, sfruttando l'occasione per acquistare i regali di Natale. È uno degli aspetti che emergono dall'indagine di Udicon-Piepoli, in cui viene sottolineato come, tra tutti gli acquirenti, siano i giovani a risultare i più diffidenti. Tra gli under 35, infatti, quasi otto su dieci (il 79%) dubitano degli sconti, anche se il 64% approfitterà in ogni caso del Black Friday, che quest'anno cade il 27 novembre. Guardando alle fasce d'età più alta, il 62% tra gli over 54 approfitterà delle offerte, contro il 53% di chi ha tra i 35 e i 54 anni.
Cosa si compra di più
Tra chi comprerà regali in occasione del "venerdì nero" dello shopping, il 35% sceglierà abbigliamento e calzature, mentre il 27% sarà più orientato verso profumi e cosmetici e libri, musica e film. Il 15% degli under 35 approfitterà del Black Friday per comprare gioielli e orologi, contro il 2% degli over 54. Per quanto riguarda la tecnologia, approfitterà degli sconti il 25% del campione, il doppio di chi sceglierà di regalarla a Natale (12%). "Gli italiani arrivano al Black Friday con una consapevolezza nuova - ha spiegato la presidente nazionale di Udicon, Martina Donini -. Sanno che dietro la promessa di uno sconto, non sempre c'è un risparmio reale, eppure scelgono di esserci, perché per molte famiglie questo è ormai il momento in cui si programmano i regali di Natale e si cerca di far quadrare i conti delle feste. Continueremo a vigilare perché il Black Friday resti davvero un'occasione per i consumatori".
Truffe in aumento con Ia
Sul Black Friday, però, incombe il rischio di truffe sempre più sofisticate in cui, secondo il Codacons, l'intelligenza artificiale giocherà un ruolo sempre più rilevante a fronte di un giro d'affari che in Italia toccherà i 4,3 miliardi di euro. Con l'arrivo della campagna di sconti dell'ultimo venerdì di novembre rischiano di moltiplicarsi siti web che imitano perfettamente quelli di grandi catene commerciali e marchi conosciuti e l'aumento di recensioni false. "I pericoli - spiega il Codacons - arrivano anche dal phishing personalizzato tramite social network, e-mail, sms e WhatsApp, con i truffatori che sfruttano l'Ia per inviare messaggi grammaticalmente corretti, convincenti e personalizzati, fingendosi grandi marchi, banche, piattaforme di pagamento o corrieri. L'obiettivo è convincere gli utenti a cliccare su link fraudolenti e inserire credenziali, dati personali e informazioni bancarie".
Come evitarle
Per non trasformare il Black Friday in una "trappola per il portafoglio", il Codacons avverte prima di tutto di non fidarsi delle apparenze, ma anche di non acquistare attraverso link ricevuti via sms, e-mail o WhatsApp, di diffidare degli sconti fuori mercato e di verificare recensioni e testimonianze.