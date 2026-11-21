Tra chi comprerà regali in occasione del "venerdì nero" dello shopping, il 35% sceglierà abbigliamento e calzature, mentre il 27% sarà più orientato verso profumi e cosmetici e libri, musica e film. Il 15% degli under 35 approfitterà del Black Friday per comprare gioielli e orologi, contro il 2% degli over 54. Per quanto riguarda la tecnologia, approfitterà degli sconti il 25% del campione, il doppio di chi sceglierà di regalarla a Natale (12%). "Gli italiani arrivano al Black Friday con una consapevolezza nuova - ha spiegato la presidente nazionale di Udicon, Martina Donini -. Sanno che dietro la promessa di uno sconto, non sempre c'è un risparmio reale, eppure scelgono di esserci, perché per molte famiglie questo è ormai il momento in cui si programmano i regali di Natale e si cerca di far quadrare i conti delle feste. Continueremo a vigilare perché il Black Friday resti davvero un'occasione per i consumatori".